: Belice, Mattarella sui luoghi del sisma - NotizieIN : Belice, Mattarella sui luoghi del sisma - il_distintivo : Mattarella interviene al 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice - AnsaSicilia : Mattarella nel Belice per anniversario - Capo Stato accolto da folla e in sala da inno nazionale - rep_palermo : Belice 50 anni dopo, ricordo con Mattarella: "Con i sindaci per credere nel futuro" - GDS_it : Mattarella: "Il Belice ha sollecitato l'intero Paese a rinnovarsi" -

La capacità "dell'intero Paese di reagire alle calamità hanno rappresentato il momento della verità, della misura della coesione nazionale, del riconoscersi in un comune destino". Così il presidenteda Partanna, Trapani, ricorda il 50esimo anniversario del terremoto del. "Le scosse e la catastrofe che provocano lasciano tracce irreversibili negli animi",ha sottolineato,"Non è stato facile, non è facile per nessuno".Ilha sollecitato l'intero Paese, per più aspetti, a rinnovarsi".(Di domenica 14 gennaio 2018)