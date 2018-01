Belice 50 anni dopo | ricordo con Mattarella | Questa terra è ancora in credito

Accadde oggi : Belice - 50 anni fa il devastante terremoto che spostò l’accento : 14 gennaio 1968. Una domenica come tante nella Valle del Belice . Freddissima, quasi da neve. La messa, il pranzo in famiglia e poi la tanto attesa partita del campionato: il Palermo contro il Potenza. Alle 13.28 la prima scossa. Un forte boato, poi il tremore. Sempre più forte. “U terremoto !”. A Montevago, Gibellina, Salaparuta e P oggi oreale si contano i primi d anni . Alle 14.15 un’altra scossa. Ancora più forte. La sentono persino a ...

“Il Belice non si è mai pianto addosso - ha saputo lottare” : 50 anni dal sisma - domani le celebrazioni : Nella notte fra il 14 e 15 gennaio 1968 un terremoto di magnitudo 6.4 sorprese investì i paesi della Valle del Belice : le case di tufo, chiese e campanili crollarono. La scossa fu avvertita a Palermo, Trapani, Agrigento, fino all’isola di Pantelleria. Si contarono circa 300 morti, mille feriti e oltre 70mila sfollati. domani le celebrazioni per il cinquantenario, durante le quali sarà presente anche il Capo dello Stato. “Abbiamo ...

Terremoto : Mattarella a Partanna per il 50° anniversario del sisma in Belice : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 16 gennaio parteciperà a Partanna, in provincia di Trapani, alla cerimonia commemorativa del 50° anniversario del Terremoto del Belice. L'articolo Terremoto: Mattarella a Partanna per il 50° anniversario del sisma in Belice sembra essere il primo su Meteo Web.