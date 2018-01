Belice 50 anni dopo | ricordo con Mattarella | Con i sindaci per credere nel

Belice - 50 anni fa la devastazione : un “boato immenso - poi d’improvviso il terremoto” : “Erano le tre del 15 gennaio 1968. Le lancette degli orologi posti sulle torri campanarie si bloccarono per sempre li’, su quell’ora, come se il tempo fosse stato colpito a morte e si fosse fermato. In quel momento tutta la Valle del Belice tremo’ paurosamente: si scosse in maniera ondulatoria e sussultoria, quasi volesse violentemente scrollarsi di dosso tutto cio’ che gli uomini con il tempo si erano ...