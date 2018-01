Belice | 50 anni dal terremoto - La storia e le foto

Belice - “Sotto le macerie del terremoto a otto anni” : Belice, “Sotto le macerie del terremoto a otto anni” Il terremoto che distrusse Partanna e altri comuni siciliani uccise la mamma e la sorella di Nicola Clemenza che oggi racconta a Tgcom24 quella tragica notte, vissuta con gli occhi di un bambino Continua a leggere L'articolo Belice, “Sotto le macerie del terremoto a otto anni” sembra essere il primo su NewsGo.

Terremoto del Belice - 50 anni fa il sisma che devastò la valle siciliana : Terremoto del Belice, 50 anni fa il sisma che devastò la valle siciliana Le scosse tra il 14 e il 15 gennaio 1968 furono in tutto 16. Terribile il bilancio: 231 le vittime accertate, oltre 600 i feriti, decine di migliaia gli sfollati

'Sotto le macerie del Belice a otto anni' : Quale ricordo ha della notte del terremoto? "Dopo la prima scossa vivevo in un casolare, in campagna, con la mia famiglia, in tutto eravamo una trentina di persone. Dopo la prima scossa dell'una e ...

Terremoto del Belice - 50 anni fa il sisma che devastò la valle siciliana : Fiumi di gente si riversano in strada e molti decidono di passare la notte all'aperto in rifugi di fortuna. E' per questo che sotto le case abbattute e sbriciolate si contano "soltanto" 300 morti ...

Il sisma del Belìce 50 anni dopo - l'appello a Mattarella : 'Lo Stato è ancora in debito' : Il capo dello Stato in visita nella Valle del Belìce mezzo secolo dopo la tragedia che uccise oltre trecento persone. E' Stato Nicola Catania, sindaco di Partanna (Trapani), a fare gli onori di casa ...

Terremoto del Belice - sono passati cinquant’anni ma paesi fantasma e scuole a rischio non sono un ricordo : Io sono nato nel 1978, dieci anni dopo il Terremoto del Belice. Per questione anagrafica le fotografie, qualche articolo dei giornali del tempo, libri di storia e i racconti dei miei nonni e dei miei genitori e delle loro notti passate in una macchina per scappare dalla paura e dalle scosse, violente anche a Palermo, dovevano essere gli unici ricordi. Dovevano. Ma non è cosi. Per anni le ferite del Belice sono state sotto gli occhi di tutti, a ...

50° anniversario del terremoto in Belice - geologi : la prevenzione è l’unica strada da seguire : “Sono passati cinquant’anni dal terremoto del Belice che, colpendo la Sicilia centro-occidentale, ha fatto registrare 296 vittime e la distruzione di interi centri abitati (Montevago, S. Ninfa, Salaparuta, Gibellina, e S. Margherita Belice). Nel 1968, la zona colpita non rientrava tra quelle definite ‘sismiche’ nella classificazione del territorio italiano di quel periodo: il 98% dei fabbricati realizzati in muratura ordinaria subì ingenti ...

Terremoto del Belice - stanotte due scosse nel giorno del 50esimo anniversario : Terremoto del Belice , dopo 50 anni la terra torna a tremare nel cinquantesimo anniversario del devastante Terremoto del 14-15 gennaio 1968, due lievi scosse sono state avvertite questa notte a ...