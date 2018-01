Beach volley European Tour 2018 | Pelhrimov La risalita dei campioni Quante sorprese fra

Beach volley donne : il "silenzio assordante" di Raffaelli e il centro di gravità permanente che non arriva mai : ... Dell'Anna, Feroleto, altri, il "grande vecchio"? Detto che la politica degli "orticelli" a compartimenti stagni ha sempre dato risultati tutt'altro che esaltanti , non solo sulla sabbia, il mondo ...

Beach volley donne : il “silenzio assordante” di Raffaelli e il centro di gravità permanente che non arriva mai : Una frase (che annuncia un silenzio), a volte, può dire molto più di mille parole. La frase di cui il mondo del Beach volley (non solo italiano) discute oggi è quella pronunciata questa mattina da Andrea Raffaelli, ct azzurro del Beach al femminile, come risposta a precisa domanda del giornalista della Gazzetta dello Sport Pierfrancesco Catucci sulla gestione della coppia (o trio) di punta del movimento rosa: Menegatti/Giombini con l’aggiunta di ...

Beach volley European Tour - Pelhrimov. Polonia e Repubblica Ceca sugli scudi nella prima giornata : Polonia e Repubblica Ceca piazzano due coppie a testa già nei quarti di finale del Master Europeo di Pelhrimov che ha vissuto oggi, senza binomi italiani al via, la prima giornata di gare del tabellone principale. In campo maschile due delle coppie già ai quarti sono polacche, con Losiak/Kantor che mantengono le promesse della vigilia e Prudel/Szalankiewicz bravi a battere i vice campioni del mondo Doppler/Horst, costretti a passare dagli ...

Beach volley : a Pelhrimov cadono Rossi-Caminati : Pelhrimov (REPUBBLICA CECA)- Si ferma nel secondo turno di qualificazione la corsa degli azzurri Ranghieri-Caminati nell'European Masters di Pelhrimov. La coppia italiana , dopo aver superato il 1° ...

Beach volley - World Tour. Brasile : nuova avventura per Juliana - con Andressa per sognare Tokyo : E’ l’atleta con il maggior numero di vittorie nel World Tour: su 151 tornei disputati ne ha vinti ben 49, quasi un terzo, ha 34 anni, arriva da una stagione non facile, con un solo successo (il torneo 1 Stella di Monaco) su cinque tornei giocati con Carolina Horta ma Juliana Felisberta non si arrende e vuole tentare l’assalto ai Giochi Olimpici, ai quail non partecipa da Londra 2012 quando fu bronzo in una delle sue ultime apparizioni con la ...

Beach volley European Tour 2018 - Pelhrimov. Capitombolo azzurro : niente Italia in tabellone principale : Finisce subito, in qualificazione, l’avventura dell’Italia nel Master dell’European Tour a Pelhrimov. Nè Menegatti/Giombini, eliminate al primo turno da una coppia di giovani lettoni, nè Ranghieri/Caminati, battuti al secondo turno, sono riusciti a superare l’ostacolo delle qualificazioni e dunque il tabellone principale, le cui partite scattano domani, non vedfrà coppie Italiane al via. Una doppia delusione, dopo ...

Volley : Beach volley - Ranghieri-Caminati ok nel 1° turno di Pelhrimov : Pelhrimov (REPUBBLICA CECA)- Nell'European Masters di Pelhrimov, torneo di Beach Volley del circuito Cev, gli azzurri Ranghieri-Caminati hanno superato il 1° turno delle qualificazioni, grazie al ...

Beach volley European Tour 2018 - Pelhrimov. Menegatti/Giombini e Ranghieri/Caminati a caccia del main draw : Si disputano oggi le qualificazioni del Master europeo di Pelhrimov in Repubblica Ceca e, in una giornata storica per il circuito europeo, le due coppie italiane iscritte, Ranghieri/Caminati e Menegatti/Giombini cercano un difficile ingresso nel tabellone principale a 16 attraverso le qualificazioni. Per la prima volta un Master dell’European Tour si disputa a gennaio e per la prima volta si disputa in un impianto al coperto, sempre più ...

Beach volley. Obiettivo Tokyo 2020 per Ranghieri-Caminati : una coppia che può andare lontano : Cosa ci si può aspettare da una coppia che si ritrova due anni e mezzo dopo aver vinto il primo torneo del World Tour giocato assieme? Di tutto. E infatti Alex Ranghieri e Marco Caminati nella settimana di The Hague hanno fatto veramente di tutto, regalando emozioni e spettacolo, divertendosi e divertendo. La vittoria contro Vitor Felipe e Guto, i due brasiliani che sei mesi fa sbancarono Porec, una delle sedi dei tre Major Series della ...

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. April Ross torna a vincere! Lettonia a sorpresa nel maschile : Doppia sorpresa nel torneo di The Hague che ha vissuto oggi la sua fase conclusiva con il trionfo in campo femminile delle statunitensi April Ross e Alexandra Klineman, mentre il campo maschile Martins Plavins ed Edgars Tocs, al primo torneo assieme, fanno saltare il banco. Non è un torneo per i giovanissimi, quello sulla sabbia olandese, con April Ross, 35 anni, tra le donne e Martins Plavins, 32 anni, tra gli uomini che ancora una volta ...

Beach volley : Ranghieri-Caminati battuti nei quarti di finale : L'AIA (OLANDA)- Si ferma nei quarti di finale la corsa di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel Dela Beach Open (a L'Aia in Olanda) battuti nei quarti di finale dagli olandesi Varenhorst-Bouter 2-0 (21-...

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. Sconfitti Ranghieri/Caminati ma è un quinto posto che vale! : Si ferma ai quarti di finale la corsa della coppia azzurra Ranghieri/Caminati al primo torneo della stagione assieme, nel 4 Stelle di The Hague in Olanda. Dopo la bella impresa compiuta sui brasiliani Vitor Felipe/Guto, gli azzurri non sono riusciti a ripetersi contro i padroni di casa Varenhorst/Bouter che sembrano aver trovato già la giusta alchimia al primo torneo assieme e hanno battuto 2-0 la coppia italiana. Non è stata certo la miglior ...

Beach volley World Tour 2018 - The Hague. Che impresa Ranghieri/Caminati! Rimonta vincente coi brasiliani : sono nei quarti : giornata nerissima per i brasiliani, in campo maschile dove a giocarsi la vittoria restano solo coppie europee contro i canadesi O'Gorman/Pedlow a rappresentare il resto del mondo. . Carioca meglio ...