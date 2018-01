: Batteria salva con il Wi-Fi su Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo? La funzione in arrivo - wordweb81 : Batteria salva con il Wi-Fi su Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo? La funzione in arrivo - OptiMagazine : Batteria salva con il Wi-Fi su #SamsungGalaxyS8 e S7 con aggiornamento Oreo? La funzione in… - SouthEnergysrl : RT @Orizzontenergia: #Energy_storage: La super #batteria agli ioni di litio di #Tesla ha salvato il Sud dell'Australia dai continui #blacko… - Orizzontenergia : #Energy_storage: La super #batteria agli ioni di litio di #Tesla ha salvato il Sud dell'Australia dai continui… - ManuelaBattiat1 : @GiuseppeCrisaf1 @MaryoMonty @elenina68e @web_lucia @anna_marchetto_ @Sioux57155692 @GAlloero @ACarriero0… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) L'suS8 è alle porte, un po' più distante per ilS7 ma una certezza esiste: non appena Android 8.0 farà capolino sui due top di gamma (e loro varianti Plus ed Edge naturalmente), ecco che si potrà beneficiare di unamolto utile per la connessione alle reti Wi-Fi ma che dovrebbe pure influenzare positivamente il consumo della(il condizionale è d'obbligo, in seguito spiegherà perché).La nuova feature al centro dell'attenzione oggi è la seguente: Attiva Wi-Fi automaticamente. La voce sarà presente nel menù delle impostazioni avanzate della connessione appunto e permetterà al telefono di collegarsi ad un hotspot in totale autonomia (senza dunque l'intervento manuale dell'utente) quando si è vicini ad un punto già utilizzato in passato: aperto o di cui comunque già si possiede in memoria la chiave di accesso. Tutto sommato la ...