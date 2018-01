Basket in carrozzina | l' Amicacci sbanca Bergamo

Basket in carrozzina di serie B - ufficializzato il calendario : ... dopo una lunga pausa, direttamente alla quarta giornata di andata fissata al 13 gennaio 2018 che vedrà la Fly Sport in trasferta sul campo del Rieti vera e propria corazzata del girone C. Il girone ...

Basket in Carrozzina - riparte la stagione dell'Amicacci Giulianova con coach Malik Abes : ... per quanto riguarda il Basket in Carrozzina è un peccato che pur avendo una squadra ai vertici e che porta il nome dell'Abruzzo anche in Europa ci sia davvero poco seguito e che uno sport così bello ...