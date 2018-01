Basket | girone di ritorno al via | la Benacquista ospita Moncada Agrigento

Basket - Serie A-2 : i top del girone d'andata : Trieste e Ferguson sono i migliori : La scorsa domenica si è chiusa la fase di andata di A-2 e - sebbene sia solo una tappa simbolica, in un campionato che non si ferma praticamente mai da fine settembre a metà giugno - è comunque un ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : la Fiat Torino cerca il secondo posto nel girone : Se oggi abbiamo festeggiato il Natale, domani il grande sport internazionale riprenderà con diverse competizioni di importanza elevata. Tra queste anche l’Eurocup di Basket 2017-2018, che vede ormai avvicinarsi la conclusione della stagione regolare prima di arrivare alle Final 16. Domani, alle ore 18.00 al Palaruffini, scenderà in campo la Fiat Torino per il suo match contro l’UNICS Kazan. Entrambe le squadre sono già ...

Basket - serie A2 : Risultati e classifica del girone Ovest : ...30 Givova Scafati Remer Treviglio 0 0 PalaMangano 29/12/2017 20:30 Eurotrend Biella Cuore Napoli Basket 0 0 Biella Forum 29/12/2017 20:30 Leonis Roma NPC Rieti 0 0 Palazzetto dello Sport Roma 30/12/...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : il Famila Schio batte il Perfumerias Avenida. Zandalasini e compagne seconde nel girone : Quinta vittoria nell’Eurolega 2017-2018 per il Famila Schio, che ha chiuso il girone d’andata della prima fase con una vittoria ai danni del Perfumerias Avenida per 60-50. Un successo chiave: innanzitutto perché le scledensi si rimettono in corsa dopo la sconfitta di settimana scorsa, poi perché la squadra italiana era appaiata a quella spagnola in classifica. Con questa vittoria, invece, Schio ha compiuto un deciso passo in avanti ...

Trento Zenit/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup - girone D) : diretta Trento Zenit San Pietroburgo: Info streaming video e tv, orario e risultato live. La Dolomiti Energia ospita i russi nella settima giornata del girone D di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Basket - qualificazioni Mondiali 2019 – La nuova Italia piace e vola in testa al girone! Punti pesanti in Croazia - si guarda alla seconda fase : Meglio di così non poteva andare: due vittorie in due partite giocate, primo posto nel girone e due prestazioni complessivamente convincenti. Questo è il bilancio che l’Italia può tracciare dopo i primi due incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri hanno espugnato la tana della Croazia (clamorosamente incappata in due sconfitte e al momento fuori dalla rassegna iridata) vincendo nettamente quello che sulla carta doveva ...