Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Schio crolla nel finale e perde in casa contro il Wisla : Serviva una vittoria al Famila Schio nell’undicesima giornata di Eurolega. Purtroppo la squadra veneta non è riuscita a centrare l’obiettivo, cadendo in casa per 68-59 contro la formazione polacca del Wisla Can-Pack. Un ko che non pregiudica comunque il passaggio del turno per la squadra italiana, che si trova ancora al quarto posto e nella prossima trasferta a Montpellier deve assolutamente vincere. Al Famila non bastano i 20 punti ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : Giorgia Sottana lascia il BLMA Montpellier e passa al Fenerbahce : Giorgia Sottana cambia casacca. Il playmaker italiano ha dato l’addio al BLMA Montpellier, squadra alla quale si era unita ad inizio stagione, per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. La notizia è stata data direttamente dal sito ufficiale della società francese, che ha chiarito come si tratti di un’occasione imperdibile per la giocatrice azzurra, che avrà l’occasione di unirsi ad uno dei quattro top club europei, finalista ...

Basket femminile - Eurolega 2018 : il Famila Schio cerca una vittoria contro il Wisla per tenere vivo il sogno playoff : Undicesima giornata per l’Eurolega femminile ed il Famila Schio sarà impegnato in casa contro il Wisla Canpack in un match nel quale la squadra veneta cerca un’altra vittoria per confermare la quarta posizione nel gruppo B, che le varrebbe la qualificazione ai playoff al termine della fase a gironi. Dopo le due sconfitte consecutive con Yakin Dogu e Fenerbahce, Schio è riuscita a rialzarsi con la vittoria nell’ultimo turno ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del 13esimo turno. Ottima Macchi nella giornata dell’equilibrio : Il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile si è risolto, di fatto, con un nulla di fatto. Le prime quattro squadre della classifica hanno tutte vinto il rispettivo incontro, andando a confermare la classifica come si era già delineata nelle settimane precedenti. Il Famila Wuber Schio si è confermato al comando, solitario con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Umana Reyer Venezia e Gesam Gas&Luce Lucca, che ...

Basket femminile - Serie A1 2017-2018 : le big non si fanno sorprendere - classifica invariata : Non cambia la classifica nelle prime posizioni del campionato di Serie A1 di Basket femminile: tutte le big, infatti, hanno vinto i rispettivi incontri della 13esima giornata, che è andata in scena oggi. Il Famila Wuber Schio, dunque, si è confermato al comando: nel posticipo, vittoria netta in casa della Fixi Piramis Torino, che si è dovuta arrendere con il punteggio di 80-53. Assoluta protagonista Laura Macchi, che ha messo a referto 21 ...

Basket femminile - Serie A1 : incontri agevoli per le big nella 13esima giornata : nella giornata di domenica si disputeranno le partite valide per il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Una giornata che non dovrebbe creare grosse insidie alle prime della classe, mentre le squadre che già occupano il fondo della classifica potrebbero staccarsi ulteriormente dal gruppo che le precede. Il Famila Wuber Schio ha già 4 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e può quantomeno mantenere: ...

