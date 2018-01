Basket | 15a giornata Serie A 2018 | Venezia sbanca Milano Cantù e Cremona volano alle

: #Venezia sbanca #Milano nel posticipo. #Brescia vince ed è seconda. #Cantù e #Cremona volano alle #Final8 di... - OA_Sport : #Venezia sbanca #Milano nel posticipo. #Brescia vince ed è seconda. #Cantù e #Cremona volano alle #Final8 di... - sportnotizie24 : #Basket, risultati 15a giornata: gli accoppiamenti della #FinalEight di #CoppaItalia -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesimadellaA si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer. I Campioni d’Italiano il Forum contro l’Olimpiaper 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi per molto tempo. Haynes e Watt sono i grandi protagonisti in casa, mentre anon basta un Andrew Goudelock da 28 punti e che aveva riportato incredibilmente in partita i padroni di casa, prima di sbagliare la tripla della vittoria. Anticipi che avevano portato Bologna alla qualificazioneFinal Eight , mentre era una domenica di grande paura per la Dinamo Sassari. Non sono arrivate buone notizie per i sardi, che scial ...