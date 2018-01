Bari | pregiudicato ucciso in casa | caccia ai killer

Bari - spari in strada : uccisa una passante"Usata come scudo da un pregiudicato" : Mattinata di sangue a Bitonto dove alcuni sconosciuti hanno aperto il fuoco in strada: il probabile bersaglio era un 20enne, pregiudicato per spaccio di droga. A perdere la vita però una donna di 84 anni che passava di lì e sarebbe stata usata dal giovane per difendersi.

