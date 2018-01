Bari | pregiudicato agli arresti domiciliari ucciso in casa

Agguato a Bari - ucciso pregiudicato : Bari, 14 GEN - Un uomo di 33 anni, Fabiano Andolfi, agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso poco fa con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone mentre l'uomo si trovava nella ...

Pregiudicato ucciso a casa a Bari : 22.40 Un uomo di 33 anni, agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in casa.A sparare:uno o più killer. E' successo a Bari, nel quartiere Carrassi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118che hanno tentato invano di salvare la vita al giovane. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti a un gruppo di parenti del 33enne. A quanto pare l'abitazione è quella dei nonni della ...

Bari - spari in strada : uccisa una passante"Usata come scudo da un pregiudicato" : Mattinata di sangue a Bitonto dove alcuni sconosciuti hanno aperto il fuoco in strada: il probabile bersaglio era un 20enne, pregiudicato per spaccio di droga. A perdere la vita però una donna di 84 anni che passava di lì e sarebbe stata usata dal giovane per difendersi.

