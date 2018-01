Australian Open al via | le foto da Melbourne

Dove vedere gli Australian Open 2018 : diretta tv e streaming - ecco la guida completa : Dove vedere gli Australian Open in streaming Per guardare l'incontro che si desidera, l'unico modo è quello di utilizzare Eurosport Player , la piattaforma streaming legata al network sportivo. ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : In campo anche la numero due del mondo Caroline Wozniacki, che sfida la rumena Mihaela Buzarnescu. Nel tabellone femminile ci sono poi due sfide sicuramente molto avvincenti: la prima è quella tra ...

Tennis - Australian Open 2018 : si alza il sipario! Esordio per Rafa Nadal e Grigor Dimitrov. Williams-Bencic super sfida al primo turno : Gli Australian Open 2018 alzano il loro sipario. A Melbourne comincia il primo Slam dell’anno e tocca subito al numero uno del mondo. Rafa Nadal farà il suo Esordio nel torneo come penultimo match sulla Rod Laver Arena, sfidando il dominicano Victor Estrella Burgos, 37 anni e numero 81 del ranking ATP Ad aprire il principale campo degli Australian Open ci penserà, però, Francesca Schiavone. Sarà una sfida tra campionesse del Roland Garros, ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e Lorenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 anni ...

Tennis - Australian Open al via : tra gli azzurri manca la Errani : Rafa Nadal e Roger Federer , n.1 e n.2 al mondo, sono i favoriti d'obbligo, con lo svizzero preferito nei pronostici, mentre in campo femminile a voler fare due nomi ci sono Simona Halep ed Elina ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e Lorenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i loro match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 ...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 15 gennaio? Orario d'inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo. : La partita sarà trasmessa in Diretta tv su Eurosport, Diretta streaming su Sky Go ed Eurosport Player, e in Diretta LIVE scritta su OASport. LUNEDI' 15 GENNAIO: 09.00 Rafael Nadal vs Victor ...

Tutto quello che dovete sapere sugli Australian Open (che iniziano domani) : Lleyton Hewitt, ex numero uno del mondo, ha deciso di accompagnare il suo amico e connazionale, Sam Groth, all'ultimo torneo della sua vita . I due hanno annunciato di essersi preparati al meglio per ...