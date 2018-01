"Auguri Lellè - oggi compi 50 anni. Continueremo a cercarti". Nella lettera della mamma di Emanuela Orlandi c'è tutto l'amore per la figlia : "Ti abbiamo cercato per tutti questi anni e Continueremo a cercarti. Non smetteremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu sarai sempre il nostro primo pensiero".Lo scrive, Maria Pezzano Orlandi, madre di Emanuela Orlandi, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, nel giorno del cinquantesimo compleanno di Emanuela, scomparsa a Roma 35 anni fa in circostanze ...