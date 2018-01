Atletica | Leonardo Fabbri spara un super 19 95! Peso da record | quinto italiano all-time

: RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2018 Padova: ecco il VIDEO con il lancio da 19,95m del ventenne pesista Leonardo Fabbri, migliore pres… - DmmassimoMa : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2018 Padova: ecco il VIDEO con il lancio da 19,95m del ventenne pesista Leonardo Fabbri, migliore pres… - pasesp79 : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2018 Padova: ecco il VIDEO con il lancio da 19,95m del ventenne pesista Leonardo Fabbri, migliore pres… - Pagliarafabio : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2018 Padova: ecco il VIDEO con il lancio da 19,95m del ventenne pesista Leonardo Fabbri, migliore pres… - atleticaitalia : #atletica #indoor2018 Padova: ecco il VIDEO con il lancio da 19,95m del ventenne pesista Leonardo Fabbri, migliore… - el_mazzuk : RT @atleticaitalia: #atletica #indoor2018 con 19,95m il ventenne pesista Leonardo Fabbri (Aeronautica) diventa il quinto italiano di sempre… -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2018)sale in quota e getta il suoaddirittura a 19.95! Il meeting indoor di Padova ci ha regalato una misura di lusso da parte del 20enne che ha migliorato il proprio personale di addirittura 62cm! L’aviere fiorentino aveva incominciato la gara con un ottimo 19.77 che valeva già il nuovoU23 (ato il 19.52 di Sebastiano Bianchetti) e poi ha piazzato labomba a ridosso dei 20 metri! Si tratta della quinta miglior misura di tutti i tempi per un, era da 13 anni abbondanti che un nostro portacolori non avvicinava i 20 metri (il mitico Paolo Dal Soglio liò l’8 agosto 2004). Purtroppo questa misura non vale ancora per la qualificazione agli Europei che si disputeranno ad agosto: la FIDAL ha infatti chiesto 20 metri, cioè dieci centri in più rispetto a quelli voluti dalla Federazione continentale. (foto ...