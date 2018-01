ASUS ZenFone 5 Lite potrebbe avere un display da 6 pollici e un processore Qualcomm

Sorpresa ASUS ZenFone 5 in uscita prima del previsto : prime specifiche trapelate : Per l'uscita dell'Asus ZenFone 5 si giocherà d'anticipo e ci si aspetta un lancio già in marzo e non in primavera o estate come è sempre stato invece per le generazioni precedenti di Asus ZenFone 4 e 3. Una strategia ben precisa sarebbe stata pianificata dal produttore asiatico, deciso a farsi valere rispetto alla concorrenza Samsung e Huawei ad esempio che di certo lanceranno fra sole poche settimane i loro top di gamma. Un'indicazione in tal ...

ASUS annuncia ZenFone Max Plus (M1) - con 100 euro di sconto per i primi acquirenti : ASUS annuncia l'imminente arrivo in Italia di ASUS ZenFone Max Plus (M1), con la possibilità per i primi acquirenti di portarselo a casa con 100 euro di sconto sull'ASUS Eshop. L'articolo ASUS annuncia ZenFone Max Plus (M1), con 100 euro di sconto per i primi acquirenti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La nuova serie ASUS ZenFone Max debutta con il lancio di ZenFone Max Plus (M1) : ASUS ha annunciato oggi la disponibilità di ZenFone Max Plus (M1), il primo modello della nuova serie ZenFone Max, l'unica famiglia di smartphone al mondo con batteria ad alta capacità. ZenFone Max Plus è il primo smartphone di ASUS con display full-view da 5,7 pollici e dimensioni sorprendentemente compatte - l'ingombro non è infatti maggiore di quello di molti comuni smartphone da 5,2 pollici.Grazie all'area di visualizzazione più ampia, le ...

Bocciatura totale per la batteria dell’ASUS ZenFone 3 : i pareri dopo l’aggiornamento 85 : Ad inizio settimana, come ormai tutti sanno, è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento 85 per coloro che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3, in riferimento alle due varianti classiche e maggiormente vendute nel nostro Paese. A quasi quattro giorni dalla distribuzione su larga scala del pacchetto software, dopo le considerazioni preliminari sul mancato intervento per il problema della messa a fuoco della fotocamera, oggi 12 ...

Aggiornamento a fiume per ASUS ZenFone 4 - Max e Selfie : le novità di ogni firmware : Aggiornamento a fiume su ASUS ZenFone 4, nell'ambito del suo esemplare standard ZE554KL, Max e Selfie. Partiamo proprio dal primo dei tre, che sta accogliendo la release 15.0405.1712.83, che porta con sé alcune ottimizzazioni a livello di stabilità del sistema operativo, visto il fix ai disturbi che impedivano una pulita riproduzione dell'alert di notifica nel momento in cui si avviano registrazioni e taratura vocale in outdoor. Purtroppo, non ...

ASUS ZenFone 4 - ZenFone 4 Selfie - ZenFone 4 Max - Samsung Galaxy A5 2017 - Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e infine Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità L'articolo ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Telenovela problemi fotocamera per ASUS ZenFone 3 : precisazioni sulla lingua inglese e promesse : Ci sono diversi aspetti da chiarire in questi giorni per quanto riguarda l'Asus Zenfone 3, almeno per quanto riguarda la questione ormai "classica" relativa ai problemi della fotocamera. Come ormai tutti sanno, stando anche a quanto abbiamo riportato in settimana, nemmeno l'aggiornamento 85 ha risolto il bug della messa a fuoco, mettendo a dura prova la pazienza di tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su questo device. Ricollegandomi a ...

Tre problemi ricorrenti per l’ASUS ZenFone 2 il 9 gennaio : perché ricorrere all’Assistenza? : Sono trascorsi quasi tre anni dall'esordio ufficiale del cosiddetto Asus ZenFone 2 qui in Italia, eppure ancora oggi sono tantissimi gli utenti nel nostro Paese legati a questo device. L'età, come sempre avviene in questi casi, è un brutto nemico da affrontare e, come ho avuto modo di evidenziare anche di recente, sempre più persone hanno deciso di ricorrere all'assistenza per mettersi alle spalle determinati malfunzionamenti. Quali sono quelli ...

Beffa per ASUS ZenFone 3 e i problemi messa a fuoco fotocamera : aggiornamento 85 inutile : Niente da fare: per quanto l'Asus ZenFone 3 sia stato raggiunto, nella giornata di ieri, da un nuovo aggiornamento, nella fattispecie il firmware 85, il top di gamma 2016 resta ingabbiato dai problemi della fotocamera per la messa a fuoco nel momento in cui si passa dalla modalità automatica a quella manuale e pure dai continui crash dell'app in questione che non restituisce satti certamente degni di una ex ammiraglia. Come racciontato circa ...

Pronto l’aggiornamento 85 su ASUS ZenFone 3 : problemi fotocamera ignorati anche oggi 8 gennaio? : Al via il rilascio di un nuovo aggiornamento per l'Asus ZenFone 3, per entrambi i modelli top di gamma 2016 ZE520KL che ZE552KL. Protagonista del nuovo update il firmware 14.2020.1712.85, successivo al pacchetto software 81: riuscirà l'ultimo rilascio a risolvere una volta e per tutte i ben noti problemi per la messa a fuoco della fotocamera? La domanda è più che lecita, dopo settimane e settimane di funzionamento anomalo dell'importantissima ...

Passo in avanti su ASUS ZenFone 3 Ultra : aggiornamento 64 per la sicurezza : Tocca anche all'Asus ZenFone 3 Ultra ricevere un aggiornamento in questo 8 gennaio: come per gli altri modelli della stessa generazione del 2016, anche per l'esemplare preso qui in esame sta partendo un nuovo rilascio con un occhio particolare all'aspetto sicurezza, fondamentale per tenere protetto il dispositivo da falle e vulnerabilità di qualsiasi tipo. Di seguito, ecco elencati tutti i dettagli del pacchetto software. Prima di tutto, la ...

Potenziale soluzione ai problemi di fotocamera per ASUS ZenFone 3 : alternativa all’assistenza : Sono mesi ormai che si parla continuamente dei problemi di messa a fuoco per la fotocamera dell'Asus ZenFone 3, con l'aggiornamento 68 che nella seconda parte del 2017 ha creato disagi praticamente a tutti sotto questo punto di vista. Ancora oggi, quando si accede all'impostazione all'interno dell'app il pericolo è che l'intero programma vada in crash, rispedendovi in modo repentino alla vostra Home. Il downgrade al firmware 56 in un primo ...

Conferme ufficiali sull’omaggio per gli ASUS ZenFone 2 in Assistenza : chiarimenti e garanzia : Da un paio di settimane a questa parte si parla molto, soprattutto sui social, di quanto avviene dopo aver inviato un Asus ZenFone 2 in Assistenza qui in Italia. Ovviamente mi riferisco a prodotti in garanzia che, in alcune circostanze, hanno creato i presupposti per una bella sorpresa destinata al pubblico. Come riportato di recente, infatti, non sono isolate le segnalazioni da parte di coloro che si sono visti recapitare un Asus ZenFone 3 in ...

ASUS ZenFone Max Plus (M1) e Lenovo Moto G4 Play ricevono un corposo aggiornamento : ecco le novità : ASUS ZenFone Max Plus (M1) e Lenovo Moto G4 Play, a sorpresa, ricevono un corposo e interessante aggiornamento. Curiosi di conoscere le novità? L'articolo ASUS ZenFone Max Plus (M1) e Lenovo Moto G4 Play ricevono un corposo aggiornamento: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.