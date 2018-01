Anticipazioni Il segreto dal 15 al 19 gennaio - torna il serale : Camila se ne va : Arrivano buone notizie per i fan de Il segreto, da mercoledì 17 gennaio torna l'appuntamento con il serale a partire dalle 21.10 circa! La Mediaset ha sospeso la messa in onda di Sacrificio d'amore a causa degli ascolti deludenti. Probabilmente i fan di questa fiction italiana dovranno attendere la primavera per scoprire come andrà a finire. Intanto ci giungono interessanti rivelazioni riguardanti le prossime Anticipazioni de Il segreto dal 15 ...

Chi è Ignacio del Segreto? Anticipazioni sul padre di Julieta : Chi è Ignacio del Segreto? Il padre di Julieta. Un altro personaggio misterioso sopraggiungerà a Puente Viejo e non di certo per far festa. Il suo rapporto con la figlia non è mai stato dei migliori e infatti Julieta subirà uno shock quando lo rivedrà: credeva proprio che, una volta trasferitasi nel paesino spagnolo, nessuno più avrebbe avuto informazioni sul suo conto, soprattutto suo padre, un uomo spregevole, dal passato oscuro, che però ...

Il Segreto Anticipazioni Spagna : Pedro perde la vita - Dolores distrutta Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra. Gli spoiler spagnoli ci svelano che Puente Viejo sara' raggiunto da un'ennesima tragedia, che siamo sicuri spezzera' il cuore dei milioni di italiani che seguono ogni giorno le vicende su Hernando e Camila. anticipazioni Il Segreto: un nuovo lutto a Puente ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : nasce la figlia di Marcela e Matias Video : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto di Puente Viejo ci svelano che il povero Severo continua a soffrire per la morte di Candela, arrovellandosi il cervello per tentare di vendicare la moglie. Dalle news spagnole della Soap opera iberica sappiamo inoltre che la nuova protagonista Julieta che conosceremo tra pochissimo nelle puntate in onda su Canale 5 si lascera' trasportare dalla passione baciando il bel Saul. Infine, Fe e Marcela si ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : PEDRO muore e DOLORES riceve le sue ceneri : Nuovo lutto in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: secondo quanto segnalato dal portale web Cultura En Serie, i telespettatori della penisola iberica assisteranno lunedì 15 gennaio 2018 ad una morte off screen; scopriamo quindi insieme di che cosa si tratta… Dando uno sguardo alle anticipazioni si apprende che la pettegola DOLORES (Maribel Ripoll) riceverà all’emporio le ceneri del consorte PEDRO Mirañar (Enric Benavent), ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 15 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 15 gennaio 2018: Camila prova a capire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare di togliersi la vita, ma la Torres preferisce tergiversare e le chiede che sia Hernando ad assisterla durante la convalescenza. Severo chiede a Francisca di firmare la denuncia contro Cristobal, ma la Montenegro rifiuta temendo che Garrigues possa fare del male a lei e Raimundo. Mauricio, pressato da Donna ...

Anticipazioni Il Segreto dal 15 al 19 Gennaio 2018 : Camila scappa : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Camila scopre il tradimento di Hernando La prossima settimana a Il Segreto accade davvero di tutto, partiamo da Los Menantiales. La famiglia Dos Casas si appresta a vivere un momento di grande crisi. Camila chiede alla sua amica Lucia i motivi per cui ha cercato di suicidarsi, ma lei non […]

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio : la scelta coraggiosa di Matías : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all'ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dal 15 al 19 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La sofferenza di Beatriz Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella ...

Il Segreto Anticipazioni febbraio : Cristobal costretto ad uccidere Video : Nuove inquietanti anticipazioni de Il Segreto di Puente Viejo per il mese di febbraio 2018. Cristobal, dopo aver scoperto che Severo è vivo e che Carmelo è stato al suo fianco solo per tradirlo e farlo impazzire, giura vendetta. Nessuno potra' fermare la sua furia, nemmeno l'arrivo del temuto padre Eusebio, tra l'altro gravemente malato. A tal proposito entrera' in gioco Francisca Montenegro che, approfittando della confusione e dello stato ...

Il segreto Anticipazioni : HERNANDO perde il 51% dei MANANTIALES : A Il segreto, sta per cominciare un periodo piuttosto complicato per il povero HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel): pur di risollevare l’impresa dei MANANTIALES, andata in malora per i molteplici inganni del defunto Damian (Ignacio Montes), il marito di Camila Valdesalce (Yara Puebla) ricorrerà all’aiuto del pericolo strozzino Exposito e comprometterà ulteriormente la sua difficile situazione economica… Secondo quanto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 12 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 12 gennaio 2018: Lucia si risveglia e subito cerca Hernando, cosa che fa infuriare Camila. A Puente Viejo, intanto, tutti festeggiano Carmelo e gli chiedono scusa per averlo accusato di essere un traditore. Cristobal è fuori di sé dalla rabbia e giunge voce che ha dato ordine ai suoi uomini di trovare Candela e il bambino per farli fuori. Per quanto Adela ami Carmelo, non riesce a superare quanto ...