: #AusOpen Il programma della giornata di domani, mercoledì 17 gennaio. Torna in campo Nadal, giocherà Andreas Seppi! - OA_Sport : #AusOpen Il programma della giornata di domani, mercoledì 17 gennaio. Torna in campo Nadal, giocherà Andreas Seppi! - CrisTomlinson91 : @MoreaMakoto Io da una parte spero che Andreas non torna cosi glielo mette nel di dietro e si "" vendica "", dall'a… - ElisabettaZacc : RT @CrisTomlinson91: Qua lo dico e qua lo ripeto, se Andreas non c'è più è colpa di tutti tranne che la sua, i professionisti non se lo son… - rikeasonly : RT @CrisTomlinson91: Qua lo dico e qua lo ripeto, se Andreas non c'è più è colpa di tutti tranne che la sua, i professionisti non se lo son… - zazoomblog : #Andreas torna ad Amici tra i ballerini professionisti Tutta la verità #Andreas #torna #ad #Amici #tra #i ... -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di domenica 14 gennaio 2018)Muller tornerà adtra i? Un domani, forse, magari, chi lo sa. Noi lo speriamo, ma al momento la situazione rimane quella che è. L'assenza dinel corpo di ballo del talent show che lo ha visto nascere ha spiazzato tutti: nessuno si aspettava che il ballerino potesse lasciare i, eravamo tutti ben felici di ritrovarlo in questa edizione didopo averlo visto trionfare lo scorso anno. E invece, a sorpresa,ha lasciato ie lo abbiamo appreso ieri. Sin dalle prime ore in cui la notizia ha iniziato a circolare, sono sorte voci e pettegolezzi di ogni tipo sull'abbandono diad17. C'è stato chi ha pensato ad altri impegni del ballerino, chi invece ha ipotizzato un allontanamento da parte della produzione, magari dicendo chenon era all'altezza degli altri colleghi e per questo è stato ...