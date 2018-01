Amore Criminale – Prima puntata del 14 gennaio 2018 – Veronica Pivetti nuova narratrice.

Federica De Luca/ Strage familiare di Taranto : il marito non ebbe pietà neppure del figlio ( Amore criminale) : Federica De Luca è stata uccisa dal marito Luigi Alfarano, che ha anche tolto la vita al loro bambino di tre anni prima di suicidarsi. La storia della donna ad Amore criminale(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:06:00 GMT)

Stefano Coletta a DM : «Gli ascolti di Rai3? Siamo meno terremotati del previsto. Vi spiego perché non ho riconfermato Asia Argento ad Amore Criminale» : Stefano Coletta, direttore di Rai3 Il terremoto annunciato – assicura – non s’è visto. E, se c’è stato, non ha fatto disastri. A sei mesi dal suo insediamento, Stefano Coletta parla della Rai3 da lui diretta e traccia un primo bilancio con toni ottimistici. Da una parte – lo ammette lui stesso – la rete ha perso dei pezzi importanti, da Fabio Fazio al gruppo di Gazebo, ma dall’altra ha acquisito nuovi ...