Amore Criminale | anticipazioni nuova edizione | stasera | domenica 14 gennaio 2018

Amore Criminale - prima puntata : l'esordio di Veronica Pivetti con il femminicidio di Federica de Luca : La prima puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play e si possono già vedere su questo link di Rai Repley . Amore criminale , esordio per Veronica Pivetti ...

Amore Criminale – Prima puntata del 14 gennaio 2018 – Veronica Pivetti nuova narratrice. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Il programma Stasera, il programma di Rai3 torna in una collocazione inedita, la domenica, con la ventunesima edizione, composta da otto puntate. La novità quest’anno è rappresentata […] L'articolo Amore Criminale – Prima puntata del 14 gennaio ...

Veronica Pivetti a DM : «Scelta ad Amore Criminale per la mia normalità. Le violenze nello star system diverse dalle nostre» : Veronica Pivetti Si commuove, Veronica Pivetti . Guardando in anteprima coi giornalisti uno spezzone dell’undicesima stagione di Amore Criminale - di cui è la nuova conduttrice – l’attrice nasconde a fatica le lacrime. “Prima che attrice e conduttrice sono anche donna, ed è difficile accettare che succedano queste cose” dice, riferendosi ad una delle storie di femminicidio che lei stessa racconterà su Rai3. Da ...

La Pivetti contro l'" Amore Criminale" : Nicole Cavazzuti Torna in prima serata su Raitre Amore Criminale. Storie di femminicidio e lo fa con due grandi novità: una nuova conduttrice e un'inedita finestra con un'intervista in studio a una ...

Veronica Pivetti ad Amore Criminale : dalla recitazione alla tv : Regista, doppiatrice, scrittrice e conduttrice televisiva: curiosità su Veronica Pivetti ! Nata a Milano, Veronica Pivetti è un’attrice di fiction e cinema. In pochi sanno che ha iniziato a lavorare a soli sette anni nel mondo della recitazione come doppiatrice di alcuni cartoni animati. Scopriamo insieme una serie di curiosità interessanti sulla bravissima e simpaticissima Veronica che interpreta la professoressa Camilla Baudino nella ...

Veronica Pivetti è la nuova conduttrice di Amore Criminale. Andrà in onda la domenica sera : Veronica Pivetti Veronica Pivetti condurrà la nuova edizione di Amore Criminale. Tra le novità annunciate dal direttore di Rai3 Stefano Coletta per il 2018, c’è anche l’arrivo dell’attrice milanese alla guida del programma che si occupa di denunciare, ricostruire e contrastare gli episodi di violenza sulle donne. Un tema quantomai attuale, che la trasmissione del servizio pubblico tornerà ad approfondire dall’anno ...

Rai 3 - che sorprese : un nuovo programma con Conti - Veronica Pivetti conduce " Amore Criminale" : Quante novità nel 2018 in casa Rai 3. A svelarle è il neo direttore di rete, Stefano Coletta, in un'intervista a La Repubblica. Grandi ritorni e nuovi programmi, ma...

Rai3 a inizio 2018 : Amore Criminale a Veronica Pivetti - Antonio Albanese in access con I topi - Carlo Conti in Ieri e oggi - novità per Massimo Gramellini-Michele Santoro : Il neo direttore di Rai3, Stefano Coletta, intervistato da Repubblica, annuncia di voler recuperare (anche) l'intrattenimento nel palinsesto previsto da inizio 2018.Capisaldi restano FuoriRoma, In mezz'ora, Cartabianca, la staffetta Report-Presadiretta e i campioni d'ascolto Chi l'ha visto? e Ulisse.prosegui la letturaRai3 a inizio 2018: Amore criminale a Veronica Pivetti, Antonio Albanese in access con I topi, Carlo Conti in Ieri e oggi, ...