Amici | sospesi quattro ragazzi | ' ' Se fosse capitato a mio figlio' '

: RT @BlogSocialTv1: PUNIZIONE ESEMPLARE AD AMICI, 4 I SOSPESI, PLAUSO A MARIA DE FILIPPI - BlogSocialTv1 : RT @BlogSocialTv1: PUNIZIONE ESEMPLARE AD AMICI, 4 I SOSPESI, PLAUSO A MARIA DE FILIPPI - sottoilcielorsz : Caos ad Amici, per raid notturni sospesi in 4. E tutta la classe mandata a pulire le strade di Roma - SaCe86 : #Amici17, 'sospesi' in 4, gli altri a pulire - CatelliRossella : Caos ad Amici, per raid notturni sospesi in 4. E tutta la classe mandata a pulire le strade di Roma - me_dotti : RT @Corriere: «Amici» puniti, puliranno le strade di Roma -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 14 gennaio 2018) Non solo contro il regolamento, ma anche irrispettoso di tutti i valori del programma. Maria De Filippi si è espressa in modo duro riguardo al comportamento adottato daiche sono stati espulsi dalla competizione. "Tutti siamo stati giovani e a volte abbiamo trasgredito le regole, io stessa l’ho fatto, a volte però si esagera", ha afermato la conduttrice durante la puntata di sabato.De Filippi non ha voluto entrare nel merito di quanto successo ma ha comunque gelato i concorrenti in diretta con una frase pungente:"Non è necessario che il pubblico lo sappia. Fidatevi però che sono successe cose che forse sono ragazzate, ma sero capitate a mio, io non ne sarei pazza di gioia", ha concluso.Per punire iha proposto all'intera classe di pulire le strade di Roma dai rifiuti: "Noi ...