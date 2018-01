Alle 14 | 30 il calcio di inizio Casale-Castellazzo per la Serie D | ecco la cronaca in

Calciomercato Milan - i vari prestiti possono fruttare un tesoretto da 52 milioni! [GAlleRY] : 1/9 Carlos Bacca LaPresse/EFE ...

Calciomercato Juventus : Allegri piace in Premier League - c’è già il sostituto? : Forse è solo una suggestione, ma è una di quelle importanti e che hanno un loro peso specifico. Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero separare le loro strade a fine stagione: è una possibilità reale e che potrebbe verifarsi concretamente, dal momento che il ciclo sembra essere ormai finito nonostante gli ottimi risultati che, acnhe quest’anno, sembrano destinati ad arrivare. Con o senza la Champions League. In Premier League ...

MAllegni : 'Da governo calcio nel sedere Alle imprese balneari' : ... è una politica che invece trova ogni pretesto, senza per altro capirne il motivo, per penalizzare la nostra economia'. Mallegni assicura che il prossimo governo 'risolverà la questione, non solo per ...

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Crotone calcio - ripresi gli Allenamenti dopo le vacanze. In mattinata presentato allo Scida il neo pitagorico Marco Capuano : Di fronte alle cifre tanto di cappello e riflettere sulla possibilità di cambiarli alla ripresa del campionato. Le tredici sconfitte subite (cinque in casa) le quattro vittorie conquistate (tre in casa) ed i tre pareggi (due in casa) per un…Continua a leggere →

Calcio Femminile : Torna in campo la Serie A - La B scende in campo Alle 14.30 - InfoOggi.it : Pink Bari-Tavagnacco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale CalcioFemminile.lnd.it. Con il passare delle giornate ...

Calciomercato Juventus/ News - Percassi : Cristante piace molto ad Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del futuro di alcuni giocatori nerazzurri, fra cui Cristante(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:36:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato : video - già domenica il difensore al lavoro con SpAlletti? : Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco il difensore per SpAlletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per SpAlletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Napoli - Deulofeu e l'arte di puntare l'uomo. Alternativa a CAllejon e non solo : La scorsa stagione trascorsa al Milan ci ha permesso di conoscere meglio Gerard Deulofeu , 23enne spagnolo cresciuto nel Barcellona e attualmente ai blugrana. Accostato prima all'Inter in questo ...

Crotone - Vrenna fa il punto sul calciomercato : da Tonelli a Giaccherini - sino Alle nuove piste : Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato a Radio Crc delle vicende di mercato che coinvolgono il club calabrese: “Credo che la trattativa per Tonelli sfumerà, abbiamo già preso Capuano. Proveremo a rinforzarci ancora sugli esterni offensivi e a centrocampo, complice gli infortuni e la partenza di qualcuno. Giaccherini? I sogni son desideri. È un calciatore importante che percepisce uno stipendio elevato. Nessuno mette in ...

Calciomerato Inter-Ramires - ecco come potrebbe giocare con SpAlletti : Un messaggio chiaro all'Inter, più di una semplice strizzatina d'occhio reciproca, e Ramires spera di poter presto diventare un nuovo giocatore nerazzurro. "Sono qui per lavorare con i miei compagni, ...

Ancelotti all'Arsenal?/ Calciomercato news - l'Allenatore avrebbe l'accordo con i Gunners! : Carlo Ancelotti avrebbe già raggiunto un accordo per allenare l'Arsenal nella prossima stagione: notizia incredibile di Calciomercato, l'emiliano sostituirebbe il francese Arsène Wenger(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:23:00 GMT)