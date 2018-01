Alimenti | Coldiretti | bene il ritiro di latte in polvere francese

Alimenti - Coldiretti : stop alle aranciate anonime - l’origine in etichetta : Estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta alle aranciate e a tutti i succhi di frutta per impedire di spacciare, come Made in Italy, succhi importati da Paesi lontani. E’ quanto ha chiesto la Coldiretti al tavolo agrumicolo convocato dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina nel sottolineare che l’Italia deve percorrere coerentemente la strada della trasparenza per tutti i prodotti agroalimentari. L’84% degli italiani – ...

Alimenti - Coldiretti : dagli insetti alle etichette - le novità a tavola del 2018 : Nel 2018 scatterà una vera rivoluzione sulle tavole degli italiani: lo rileva un’analisi presentata all’Assemblea nazionale di fine anno della Coldiretti per fare il bilancio del settore agroalimentare italiano. Dal 1 gennaio, infatti, si applicherà il nuovo regolamento europeo sui ”novel food” che permetterà di servire gli insetti a tavola. Quindi, si potranno vendere e comprare grilli e millepiedi cinesi, tarantole ...

Coldiretti mercati ottimi ma Alimenti lista contaminata e questione grano : I consumatori vogliono fare la spesa direttamente dall’agricoltore. E non solo per acquistare il necessario, ma anche per incontrare persone vere e uscire dalla bolla virtuale in cui siamo precipitati

Alimenti - Coldiretti : stop agli inganni - arriva il riso “classico” : Sulle confezioni di riso arriva l’indicazione “classico” solo nel caso in cui sia presente una delle varietà nazionali tradizionali in purezza (Carnaroli, Arborio, Roma o Baldo, Ribe, Vialone Nano e S.Andrea) e a condizione che sia garantita la tracciabilità varietale. Lo annuncia la Coldiretti in occasione dell’appuntamento “Il riso è tutto uguale? Ma che riso è?” organizzato con la Coutenza Canali Cavour, la Società geografica italiana e ...

Alimenti - Coldiretti : i discount trainano la crescita - aumento del 6.2% : Con un aumento record del 6,2% sono soprattutto i discount a spingere la crescita nell’alimentare dove pero’ le vendite crescono in tutte le forme distributive, dagli ipermercati (+5,3%) ai supermercati (+4,4%) fino alle piccole botteghe (+1,2%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati sul commercio al dettaglio a settembre 2017 rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dal quale si evidenzia che è il settore ...