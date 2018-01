ALEX ZANARDI Le mancate Olimpiadi di Roma | È un vero peccato Che tempo che

ALEX Zanardi/ "L'incidente? Non tutti i mali vengono per nuocere" (Che tempo che fa) : Alex Zanardi recentemente è stato ospite all'Università di Padova dove ha incoraggiato gli studenti con il suo esempio. Domenica farà lo stesso a Che tempo che fa.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:48:00 GMT)

ALEX Zanardi/ "Mentre guardo la mia mano rivedo quella di mio padre..." : In un'intervista concessa a Il Giornale - Off, l'ex pilota e paraciclista Alex Zanardi ha parlato nuovamente del suo incidente e della sua "seconda vita" tra sport e televisione(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:12:00 GMT)

Cellulare al volante - ALEX ZANARDI contro le distrazioni in auto - VIDEO : "Non sono Pellizzari, però oggi ho provato a tenere il fiato guidando e ho contato tre persone al telefono e quattro intente a scrivere mentre guidavano; una col telefono sul volante , a 70 (km/h ndr) nella corsia di mezzo dellA4, con un camion a un metro che suonava e inveiva... Forze dellordine dove siete?" Non usa mezze misure Alex Zanardi , pilota e paratleta campione di Triathlon, nel Tweet postato su suo profilo nella tarda serata ...

Telefonini in auto - l'allarme di ALEX ZANARDI : "Dobbiamo rieducare i guidatori" : "Viaggiamo circondati da 'guidatori' con gli occhi sul telefono! Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...". Il campione dello sport Alex Zanardi con un tweet, veloce e millimetrico come le traiettorie che seguiva in pista, prende posizione su quello che è considerato il nuovo nemico numero uno per la sicurezza stradale. ...