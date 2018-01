AL VIA SERVIZIO CIVILE PRESSO LE PRO LOCO LUCANE PER 50 GIOVANI

Rai - da cda VIA libera al Contratto di Servizio : Il Consiglio di Amministrazione della Rai riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore Generale Mario Orfeo ha approvato definitivamente il Contratto nazionale di Servizio che disciplinerà le attività del Gruppo nei prossimi 5 anni, fino al 2022. L’approvazione, propedeutica all’entrata in vigore, conclude un percorso iniziato lo scorso aprile con l’approvazione della ...

GeForce Now : al VIA la beta del servizio in streaming che punta a proporre esperienze high-end anche su PC datati : Avete un PC di bassa fascia ma sognate di poter riprodurre gli ultimi titoli tripla A con impostazioni grafiche al massimo? Avrete già sentito parlare allora di GeForce Now, il servizio di Nvidia che permette tramite streaming di giocare a qualsiasi gioco nella propria libreria con settaggi ultra.Come riporta VG24/7, GeForce Now è entrato recentemente in fase di beta, con le registrazioni che sono aperte a tutti e che possono essere inoltrate ...

GeForce Now : al VIA la fase beta del servizio in streaming : Avete un PC di bassa fascia ma sognate di poter riprodurre gli ultimi titoli tripla A con impostazioni grafiche al massimo? Avrete già sentito parlare allora di GeForce Now, il servizio di Nvidia che permette tramite streaming di giocare a qualsiasi gioco nella propria libreria con settaggi ultra.Come riporta VG24/7, GeForce Now è entrato recentemente in fase di beta, con le registrazioni che sono aperte a tutti e che possono essere inoltrate ...

FerroVIA Roma-Lido - Si Mun.X : stasera stop servizio h.21 - vergogna : Roma, 31 dic. (askanews) 'vergogna dopo vergogna ecco il Capodanno a 5 stelle di Roma Capitale, una delle città più importanti e belle del mondo. Il servizio Bus, Tram e la Ferrovia Roma Lido termineranno alle ore 21.00 determinando nei fatti un disagio enorme a pendolari, lavoratori, turisti ma soprattutto ai soggetti più deboli …...

Roma. L’edificio di VIA Carpineto torna al servizio della collettività : Al momento L’edificio di proprietà comunale di via Carpineto è inutilizzato. A breve tornerà al servizio della collettività. Dal prossimo anno scolastico ospiterà infatti gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Guglielmo Massaia”, garantendo inoltre alle casse comunali un…Continua a leggere →

Fvg - Telesca : VIA libera a linee gestione servizio sanitario 2018 : Trieste, 28 dic. (askanews) Partendo dallo scenario, quello dell'applicazione della riforma, definiscono puntualmente obiettivi e risultati attesi il prossimo anno e indicano le risorse ...

1.830 volontari da impiegare nel servizio civile - al VIA 2 bandi : Indietro 22 dicembre 2017 Roma – Due bandi per la selezione complessivamente di 1.830 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito delle finalita’ istituzionali individuate dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Sono stati pubblicati oggi sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it grazie ai progetti nati dal protocollo d’intesa siglato tra la presidenza del […] L'articolo ...

Amazon ha deciso di chiudere il servizio ArchiVIAzione Musica : Amazon ha deciso di cancellare il servizio Archivio Musica, sia nella versione gratuita sia in quella a pagamento, a partire dal 2019. L'articolo Amazon ha deciso di chiudere il servizio Archiviazione Musica è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Asessualità - cos'è?/ Il servizio di Matteo ViVIAni : il timore di uscire allo scoperto (Le Iene) : Asessualità, cos'è? Il servizio a "Le Iene Show". Matteo Viviani approfondisce il tema, intervistati un ragazzo e una ragazza che non hanno interesse sessuale per nessun genere(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 21:52:00 GMT)

ASESSUALITÀ - COS'È?/ Il servizio di Matteo ViVIAni : nel 2005 nasce la prima comunità italiana (Le Iene) : ASESSUALITÀ, COS'È? Il servizio a "Le Iene Show". Matteo Viviani approfondisce il tema, intervistati un ragazzo e una ragazza che non hanno interesse sessuale per nessun genere(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 18:30:00 GMT)

Asessualità - cos'è?/ Il servizio di Matteo ViVIAni e l'intervista al sessuologo Fabrizio Quattrini (Le Iene) : Asessualità, cos'è? Il servizio a "Le Iene Show". Matteo Viviani approfondisce il tema, intervistati un ragazzo e una ragazza che non hanno interesse sessuale per nessun genere(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 09:19:00 GMT)

Trenitalia con Mytaxi : al VIA il servizio integrato frecciarossa/taxi - primo e ultimo miglio urbano : Sabato 16 dicembre 2017 parte il servizio integrato frecciarossa/taxi, primo e ultimo miglio, di Trenitalia e Mytaxi, per una nuova esperienza di viaggio positiva e più economica, in tempi e costi. Fino a domenica 14 gennaio 2018 i clienti Trenitalia acquistando online un bigliettofrecciarossa con destinazione Roma, Milano o Torino potranno, al momento del pagamento su Trenitalia.com, aggiungere gratuitamente un buono Mytaxi, valore 5 euro, per ...

Trenitalia - al VIA SERVIZIO integrato Frecciarossa/mytaxi : (Teleborsa) - Trenitalia centra un ulteriore obiettivo del pilastro 'mobilità integrata collettiva' del Piano industriale 2017-2026. Sabato 16 dicembre 2017 parte infatti il servizio integrato ...

Trenitalia - al VIA SERVIZIO integrato Frecciarossa/mytaxi : Trenitalia centra un ulteriore obiettivo del pilastro "mobilità integrata collettiva" del Piano industriale 2017-2026 . Sabato 16 dicembre 2017 parte infatti il servizio integrato Frecciarossa/taxi , ...