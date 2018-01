Agguato a Bari | ucciso pregiudicato

Bari - doppio Agguato in strada : anziana uccisa - ferito un giovane : Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per strada a Bitonto, in provincia di Bari. Sempre a Bitonto un pregiudicato di 20

Bari - doppio Agguato in strada : anziana uccisa - ferito un giovane : Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi ...