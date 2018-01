Abu Mazen | Israele ha messo fine a Oslo

Trump isolato - Abu Mazen respinge ogni piano di pace Usa. Macron frena sulla Palestina : Indicativo in proposito è il fatto che tra i primi 10 Paesi al mondo che percepiscono i maggiori aiuti americani, 9 (escluso Israele) non abbiano seguito Trump : Afghanistan, Egitto, Iraq, Giordania, ...

Abu Mazen : no a piani di pace dagli Usa : 16.57 Il presidente palestinese Abu Mazen ha dichiarato che non accetterà "alcun piano" di pace da parte degli Usa nel conflitto israelo-palestinese, visto che si sono "screditati" riconoscendo Gerusalemme come capitale di Israele. "Non accetteremo alcun piano da parte degli Stati Uniti", ha detto Abu Mazen al termine di un colloquio col presidente francese Macron a Parigi. All'Onu gli Usa "si sono emarginati da soli", ha detto il presidente ...