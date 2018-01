A tutto Sacchi | “Sarri è nel futuro | ha già vinto | Allegri invece…”

Assedio a Tavecchio e Ventura degli ex grandi Azzurri. Da Sacchi a Zoff - il racconto di tutto ciò che non è andato : Il giorno dopo la negazione, la rabbia. I principali quotidiani oggi cercano di ricostruire i motivi della disfatta contro la Svezia, costata all'Italia l'accesso ai mondiali di Russia 2018. Il Fatto Quotidiano si affida a Dino Zoff, che proprio come Buffon si ritirò dopo uno spareggio perso contro la Svezia (in quel caso la posta in palio erano gli europei del 1984):Da noi non si gioca più all'italiana, vogliono tutti concentrarsi ...