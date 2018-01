A San Pietro una messa per i migranti | il Papa | ' Non ci rubano nulla | ma devono

Danza : Balletto di San Pietroburgo porta in scena Il lago dei Cigni al Biondo di Palermo (2) : (AdnKronos) - Il lago dei Cigni continua a mantenere intatto tutto il suo fascino per l’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l’eterna lotta fra il Bene e il Male. La trama, tipicamente romantica, racconta la stor

Danza : Balletto di San Pietroburgo porta in scena Il lago dei Cigni al Biondo di Palermo : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - Sarà il teatro Biondo di Palermo ad ospitare 'Il lago dei Cigni' del prestigioso 'Balletto di San Pietroburgo-Classical Ballet Tradition'. Il noto spettacolo del repertorio romantico ottocentesco andrà in scena lunedì 15 gennaio, alle 21, e renderlo ancora più imperdib

Luigi Di Maio - la coltellata di AlesSandro Di Battista : elogia Pietro Grasso sulle tasse universitarie : Un'inattesa e metaforica coltellata a Luigi Di Maio arriva da Alessandro Di Battista (inattesa, in effetti, non troppo). Già, perché Dibba - secondo quanto scrive il Corriere della Sera - ha alzato la ...

Scuole Poco Sicure - il Comune Dimentica San Francesco e Mastropietro dai Test di Vulnerabilità : L'Aquila - Lo avevamo già denunciato il 26 settembre del 2016, il Comune dell'Aquila ha un atteggiamento di pressappochismo verso la vulnerabilità sismica delle Scuole di sua competenza (e per questo fummo vessati dall'ex assessore Capri). Terribile scoprire che oggi cambino gli attori, ma il film sia sempre lo stesso... Da qualche mese, infatti, su ordine della nuova amministrazione comunale si sta facendo un lavoro di ...

Epifania - in Piazza San Pietro sfila il corteo “Viva la Befana” : Si è rinnovato oggi l’appuntamento, che si ripete ormai da 33 anni, con il corteo storico folcloristico “Viva la Befana“: circa 1400 figuranti per celebrare l’Epifania nel cuore di Roma e in Piazza San Pietro per l’omaggio al presepe vaticano e per l’Angelus del Papa. Sono venuti dai comuni laziali di Cave, Genazzano e San Vito Romano, i Re Magi giunti in Piazza San Pietro per omaggiare il Bambino Gesù. Sono loro, insieme a ...

Elezioni in vista per il controllo del tesoretto di San Pietro - Camerlengo di 96 anni al suo quarto mandato : L'ex zar dell'economia, agli inizi del pontificato di Francesco, aveva ereditato un dossier alto così dal pontificato precedente, quando in Vaticano si cominciava già a parlare di spending review e ...

MIGRANTI. IL PAPA GLI DEDICHERÀ MESSA A San Pietro DEL 14 GENNAIO : Roma – Il 14 GENNAIO, seconda domenica del Tempo ordinario, in occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, alle ore 10, PAPA Francesco celebrerà... L'articolo MIGRANTI. IL PAPA GLI DEDICHERÀ MESSA A SAN PIETRO DEL 14 GENNAIO su Roma Daily News.

Dalla Russia con sapore : lo chef siciliano che ha portato il cannolo a San Pietroburgo : Giuseppe Priolo, palermitano, chef executive di Eataly a Mosca, undici anni fa ha lasciato la Sicilia (l'hotel Villa Igiea di Palermo), dove era tornato dopo aver lavorato a Istanbul, al Cairo, a Doha.

Attentatore San Pietroburgo confessa : ROMA, 31 DIC - L'autore dell'attentato al centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo il 27 dicembre, che ha ferito almeno 18 persone, "ha confessato". Lo riferiscono gli inquirenti, citati dai ...

