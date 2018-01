A Napoli il prossimo convegno della rete delle Città Vicine

Fernando Alonso : “Voglio vincere il terzo Mondiale in F1. Correrò la 24 Ore di Le Mans - l’anno prossimo a IndiaNapolis” : Fernando Alonso si sta preparando alla 24 Ore di Daytona che si disputerà il 27-28 gennaio ma nel frattempo, dopo aver completo i suoi primi giri sul circuito statunitense, lo spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante la conferenza stampa: “Il mio più grande obiettivo è vincere il terzo titolo in F1“. In vista della gara di endurance, test per la 24 Ore di Le Mans, ha poi rilanciato: “Ho molto da ...

Oddo è il nuovo allenatore dell'Udinese - prossimo ad affrontare il Napoli : Massimo Oddo è il nuovo allenatore dell'Udinese. L'ex terzino di Milan e Napoli, che ha esordito su una panchina di Serie A proprio contro gli azzurri lo scorso anno a Pescara, affronterà per il suo esordio al Friuli la sua ex squadra. Da Napoli a Napoli, come un cerchio che si chiude. Mentre i ragazzi

Feyenoord-Napoli - prossimo turno Champions League 2017-2018 : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming. Gli azzurri per qualificarsi agli ottavi di finale! : Il Napoli può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2017-2018: gli azzurri devono sconfiggere il Feyenoord in trasferta e tifare che il Manchester City batta lo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Questa è l’unica combinazione che permetterebbe agli azzurri di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale: i ragazzi di Sarri hanno tutte le carte in regola per fare risultato in ...