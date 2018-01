120 anni fa la morte di Lewis Carroll | il geniale inventore del paese delle meraviglie

Cisl Slp Poste Sicilia. Negli ultimi 3 anni quasi 1200 senza ricambio “turnover” : Cisl Slp Poste Sicilia. Nel 2017 400 lavoratori hanno lasciato il servizio. Negli ultimi 3 anni quasi 1200 senza ricambio “turnover” “Lasciano il lavoro con incentivi perché stanchi e stremati da ritmi inumani. Stress, minacce e disorganizzazione inducono i lavoratori…Continua a leggere →

120 anni dalla scomparsa di p. Pasquale Tosi. Il ricordo della comunità di San Vito : Pietro Sambi , Nunzio Apostolico in USA che scriveva ' merita di essere letta la vita del Padre Pasquale Tosi, uomo di fede e di scienza, con il gusto di vivere quotidianamente sullo spartiacque dell'...

La mappa di Heracleion - la città greco-egizia sprofondata in mare 1200 anni fa : È stata aperta al pubblico la visita di parte della “mitica” città greca di Heracleion, inghiottita dal mare oltre 1200 anni fa. È la stessa località nota col nome egizio di Thonis. A scoprirla, l’archeologo Franck Goddio di concerto con l’Ieasm (Istituto europeo per Archeologia Subacquea) e il Consiglio supremo delle Antichità Egizie, massimo ente archeologico egiziano: grazie a sofisticate attrezzature l’equipe di Goddio ha ...

Egitto - scoperta Heracleion : l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi - più antica di Roma : Una città sepolta dal mare, enorme, Grande come Parigi e più antica di Alessandria e di Roma. E’ quella venuta alla luce in Egitto, dopo oltre 2000 anni di puri racconti, grazie al lavoro del leggendario archeologo marino Franck Goddio, 70 anni, marocchino con mamma francese e papà italiano. Ma non chiamatelo l’Indiana Jones degli abissi. “Sono l’esatto contrario di Indiana Jones. Io non cerco i tesori. Io cerco la Storia”. Si chiama Heracleion: ...

Sprofondò in mare 1200 anni fa : ecco come “visitare” Heracleion - l’”Atlantide” d’Egitto : Sprofondò in mare 1200 anni fa: ecco come “visitare” Heracleion, l’”Atlantide” d’Egitto Grazie a una mappa interattiva creata dall’European Institute for Underwater Acheology si possono ammirare gli scavi della città sommersa.Continua a leggere Grazie a una mappa interattiva creata dall’European Institute for Underwater Acheology si possono ammirare gli scavi della città sommersa.Continua a leggere L'articolo Sprofondò in mare 1200 anni ...

In Egitto riemerge un’epica città greca sprofondata in mare 1200 anni fa : Sepolta sotto la sabbia per 1200 anni. Dai fondali egiziani è riemersa una intera città avvolta nel mistero, inghiottita dal Mediterraneo probabilmente a causa di un terremoto. Si tratta dell’epica città di Heracleion (per i greci) o Thonis (per gli antichi egizi), che ora può essere esplorata grazie alla mappa interattiva creata dall’European Inst...

In Egitto riemerge un'epica città greca sprofondata in mare 1200 anni fa : Sepolta sotto la sabbia per 1200 anni. Dai fondali egiziani è riemersa una intera città avvolta nel mistero, inghiottita dal Mediterraneo probabilmente a causa di un terremoto. Si tratta dell'epica ...

Cittanova (Rc) : celebrazione per i 120 anni dalla nascita e 50 anni dalla morte di Alberto Cavaliere : Media partner Radio Eco Sud , che trasmetterà in diretta streaming l'evento, sponsor Caffè Cannizzaro . Alla celebrazione interverranno: Fania Cavaliere nipote del poeta, il dott. Giovanni Cavaliere ,...