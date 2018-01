Zuckerberg annuncia : Facebook è pronto a cambiare la 'bacheca' : Il mondo virtuale dei social network è sempre più pressante e, talvolta, invadente. Nessuno (o quasi), al giorno d'oggi, può fare a meno di utilizzare Facebook. E' lui il re dei social network, utilizzabile per i motivi più disparati: per lavoro, come semplice passatempo o per far conoscere il proprio pensiero in merito a qualche particolare argomento. Articoli, pubblicità, richieste di amicizia, gruppi, notifiche, messaggi, post e bacheche da ...

Mark Zuckerberg annuncia il nuovo algoritmo di Facebook : "Più spazio ad amici e famiglia - meno alle news" : "Nel 2018 vogliamo assicurarci che il tempo che trascorriamo tutti su Facebook sia tempo ben speso". Così Mark Zuckerberg dal suo profilo personale introduce la presentazione dei cambiamenti radicali in cantiere per la creatura: un nuovo algoritmo per rimettere al centro le persone. Scorrendo sulle bacheche sarà facile imbattersi in post pubblicati dagli amici, mentre i post di "Business, brand e media", fa intendere Zuck, avranno ...

Facebook - Zuckerberg annuncia : "Vado in congedo parentale. Ci vediamo nel 2018" : È la seconda pausa per il geek più noto della Silicon Valley. E il permesso per i papà è una possibilità concessa a tutti i dipendenti dell'azienda. In Italia...

