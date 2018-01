Windows 10 FCU | la prima fase di distribuzione giunge al termine

: Windows 10 FCU: distribuzione conclusa: Microsoft ha annunciato che la distribuzione di Windows 10 Fall Creators Up… - Lauralink2me : Windows 10 FCU: distribuzione conclusa: Microsoft ha annunciato che la distribuzione di Windows 10 Fall Creators Up… - tHeJoKeR_78 : Windows 10 FCU: distribuzione conclusa - webnewsit : Windows 10 FCU: distribuzione conclusa - windowsteca : Windows 10 FCU, avviata la distribuzione dell’Update KB4056892 con fix e miglioramenti qualitativi -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 13 gennaio 2018) Rilasciato lo scorso 17 Ottobre dove per l’occasione Microsoft ha svelato anche la seconda edizione di Surface Book 2, la major release di10 codificata come Fall Creators Update (1709) ha raggiunto laconclusiva dellae per Microsoft ora risulta essere pienamente disponibile e installabile su ogni dispositovo presente al mondo compatibile con10. In pratica si è quindi conclusa ladidell’Upgrade che prevedeva il rilascio progressivo a scaglioni su un primo set di dispositivi ritenuti dal colosso di Redmond i più idonei a fornire la migliore esperienza possibile. Lasi è poi progressivamente allargata ad un numero di macchine sempre maggiore sino ad essere resa disponibile per l’intero parco mondiale di device10. A tal proposito Microsoft continua a spingere quegli utenti che non hanno ancora proceduto ...