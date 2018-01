Windows 10 Fall Creators Update | la prima fase di distribuzione giunge al termine

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.192 : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tabet con a bordo Windows 10 nella variante Fall Creators Update. La build, numerata 16299.192, non introduce novità ma soltanto alcune correzioni di bug e piccoli miglioramenti: Addresses issue where event logs stop receiving events when a maximum file size policy is applied to the channel. Addresses issue where printing an Office Online document in Microsoft ...

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...

Windows 10 Mobile Fall Creators Update arriverà a breve : Windows 10 Mobile è un sistema operativo presentato da Microsoft nel Maggio del 2015 e inaugurato sui dispositivi Lumia 950, 950 XL e 550 durante il novembre dello stesso anno. Il rilascio pubblico, su tutti gli smartphone Windows con 1 GB di RAM, avvenne a Marzo dell’anno successivo con la versione 10586 (November Update). Adesso, a distanza di più di un anno, il sistema operativo è pronto a ricevere il suo terzo Major Update, Fall ...

Windows 10 e Fall Creators Update : ecco tutte le novità introdotte da Microsoft : Windows 10 e Fall Creators Update: ecco tutte le novità introdotte da Microsoft Microsoft propone il Fall Creators Update di Windows 10 e illustra tutte le novità introdotte dall’aggiornamento del sistema operativo. Federico Moretti F. Moretti Segui Segui gia' Curato da Sergio Manzo Pubblicato il: 20 ottobre ...

Windows 10 e Fall Creators Update : ecco tutte le novità introdotte da Microsoft : Microsoft ha rilasciato il Fall Creators Update per tutti gli utenti di Windows 10, adattando le novità previste dall’aggiornamento al feedback ottenuto dagli Insider negli ultimi mesi. Gli utenti che hanno avuto accesso all’anteprima hanno votato le tre funzionalità preferite del sistema operativo: i consigli ricevuti hanno permesso agli sviluppatori di migliorare le funzioni di gioco, fra le quali spicca lo streaming fino a quattro diverse ...

Windows 10 Fall Creators Update : download e installazione : Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo, il Windows 10 Fall Creators Update. In questa nuova versione sono presenti alcune novità, come ad esempio il servizio One Drive On Demand, il nuovo Security Center e la possibilità di tenere computer e smartphone collegati. Il download di questo nuovo aggiornamento è completamente gratuito. Vediamo quindi come fare a scaricare e installare il nuovo Windows 10 Fall Creators ...

Rilasciato Windows 10 Fall Creators Update : Ecco le Novità. : Dopo mesi di test è in rilascio la versione definitiva di Fall Creators Update, l’ultimo aggiornamento per Windows 10. Ecco tutti i dettagli a riguardo. Come da tradizione Microsoft, il rilascio di questo aggiornamento non sarà per tutti immediato. Infatti l’aggiornamento arriverà in maniera graduale tutti gli utenti, concludendo il ciclo solo a fine anno. Purtroppo da questo aggiornamento rimangono fuori diverse corpose novità, ...

DoNotSpy10 si aggiorna alla versione 3.0 : Compatibile con Windows 10 Fall Creators Update : Disponibile DoNotSpy10 3.0 con aggiornamento della compatibilità con Windows 10 Fall Creators Update Proteggere la privacy anche su Windows 10 Fall Creators Update Windows 10 ha come impostazioni di default alcune opzioni che spiano alcune informazioni degli utenti che dunque minano la privacy degli utenti e sebbene siano disattivabili non sono facili da trovare e quindi […]

Rilasciato Windows 10 Fall Creators Update : Ecco le Novità. : Dopo mesi di test è in rilascio la versione definitiva di Fall Creators Update, l’ultimo aggiornamento per Windows 10. Ecco tutti i dettagli su questa ultima versione Tempistiche Come da tradizione Microsoft, il rilascio di questo aggiornamento non sarà per tutti immediato. Infatti l’aggiornamento arriverà in maniera graduale tutti gli utenti, concludendo il ciclo solo a fine anno. Purtroppo da questo aggiornamento rimangono fuori ...

Download ISO Windows 10 Fall Creators Update : Scarica e installa Windows 10 Fall Creators Update, versione 1709. Da oggi si può scaricare e installare l’aggiornamento Windows 10 Fall Creators Update Download .ISO Windows 10 Fall Creators Update Build 16299.15 Microsoft ha appena rilasciato le .ISO di Windows 10 Fall Creators Update su My Visual Studio Download (ex MSDN) per gli abbonati e tramite Media Creation Tool per il pubblico. Di seguito […]