Volley femminile | Serie A1 2018 – Busto Arsizio batte Modena e sale al terzo posto Diouf

Volley femminile - Serie A1 2018 – 14^ giornata : Conegliano e Novara - sfida a distanza. Incroci importanti per playoff e salvezza : La Serie A1 2018 di Volley femminile sarà protagonista nel weekend con la 14^ giornata , la terza del girone di ritorno. Ci avviciniamo al momento clou della regular season. Classico testa coda tra Conegliano e Filottrano. Le Pantere hanno allungato in testa alla classifica e sfideranno le marchigiane che sperano ancora nella salvezza dopo aver sconfitto Busto Arsizio. Le ragazze di coach Santarelli, galvanizzate anche dal successo in Champions ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano sbaraglia il Prostejov e vola in testa al girone : Conegliano prosegue la propria marcia da caterpillar nella Champions League 2018 di Volley femminile . Le Pantere hanno surclassato l’Agel Prostejov con un perentorio 3-1 (25-14; 21-25; 25-16; 25-17) e infilano la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale dopo essersi imposte nel derby contro Novara. Le ragazze di coach Santarelli balzano così in testa al girone in attesa del big match di domani tra le Campionesse ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara per l’impresa a Istanbul : battere il Fenerbahce per rimanere in corsa : Novara torna subito in campo per affrontare il secondo impegno nella fase a gironi della Champions League 2018 di Volley femminile. Le ragazze di coach Barbolini, dopo aver perso nettamente il derby all’esordio contro Conegliano, sono attese dal difficile impegno sul campo del Fenerbahce Istanbul (giovedì 11 gennaio, ore 17.00 italiane): si preannuncia una partita difficilissima in casa delle turche, un autentico crocevia per le ...