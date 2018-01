Volley | alle atlete vietati gli smartphone dentro al palazzetto

Volley : A1 Femminile - Bracci non è più l'allenatore di Firenze : Firenze- La società Azzurra Volley San Casciano ha comunicato oggi che Marco Bracci non è più l'allenatore de Il Bisonte Firenze . Al termine della partita contro l'Imoco Conegliano, il presidente ...

Volley : Superlega senza sosta - in campo domenica alle 18.00 : ROMA -Neanche il tempo di rifiatare che dopo il turno giocato giovedì sera la Superlega torna in campo domenica pomeriggio alle 18.00 per la 3a di ritorno . In diretta su RAI Sport + HD Gi Group Monza - Azimut Modena. Sfida a distanza tra la Sir Safety Conad Perugia e la Cucine Lube Civitanova, separate da 1 punto e impegnate in casa con Wixo LPR Piacenza e Revivre Milano. ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna vola agli ottavi di finale - domato il Gentofte. Ora sotto col Brno : Ravenna si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup di Volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I giallorossi, dopo la bella vittoria in Danimarca, hanno concesso il bis nel match di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta sconfiggendo il Gentofte per 3-2 (25-9; 20-25; 25-19; 25-27; 15-9). I ragazzi di coach Soli, già certi del passaggio del turno dopo essersi imposti nel terzo set, hanno un po’ ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna vola agli ottavi di finale - domato il Gentofte. Ora sotto col Brno : Ravenna si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup di Volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I giallorossi, dopo la bella vittoria in Danimarca, si sono replicati nel match di ritorno del primo turno a eliminazione diretta sconfiggendo il Gentofte per 3-2 (25-9; 20-25; 25-19; 25-27; 15-9). I ragazzi di coach Soli, già certi del passaggio del turno dopo essersi imposti nel terzo set, hanno un po’ ...

Volley : la nazionale Under 18 in ritiro a Vigna di Valle : Vigna DI Valle (BRACCIANO) -Primo collegiale per la nazionale Under 18 Maschile in vista del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma a Martina Franca (TA) dal 4 al 6 ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Civitanova qualificata alle semifinali! Lube vicina al primo posto : vince il girone se… : Civitanova si è matematicamente qualificata alle semifinali del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. Grazie alla doppia vittoria su Sada Cruzeiro e ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, i Campioni d’Italia hanno staccato il pass per la Final Four che si disputerà nel weekend a Cracovia (Polonia): un grandissimo risultato per la Lube che è alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata e che nel giro di 24 ore è riuscita a sconfiggere i ...

Volley - la fiammata di Ivan Zaytsev : lo Zar torna e spacca - la risposta alle critiche. E con la Nazionale… : Una marea di critiche gli è piovuta addosso nel corso delle ultime settimane, molti hanno analizzato in negativo le sue prestazioni in campo, l’efficienza offensiva era ai minimi storici, attaccava pochi palloni e la solidità garantita in ricezione non poteva essere abbastanza per un uomo del suo talento. L’intesa con Luciano De Cecco non sembrava essere delle migliori, molti intravedevano problemi di spogliatoio, la panchina ...

VIDEO – Volley - Challenge Cup 2018 – Buu razzisti a Wounembaina? Lui smette di giocare - l’arbitro lo espelle : Un brutto episodio è successo ieri sera ad Atene dove Olympiacos e Tours si sono sfidati nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup di Volley maschile, il terzo torneo europeo per importanza. Nathan Wounembaina, schiacciatore camerunense della formazione francese (l’anno scorso vincitrice della CEV Cup, si impose su Trento in Finale), è stato sommerso dai “buuu” del pubblico quando è andato al servizio sul ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna travolge il Gentofte nell'andata dei 16i : IL TABELLINO- Gentofte Volley - BUNGE Ravenna 0-3 (19-25, 12-25, 20-25) Gentofte Volley: Mikelsons s. 4, Møllgaard 12, Gade 1, Bonnesen 11, Hartmann 2, Mikelsons r. 6, Moret (L), Mikelsons (L), ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna torna alla grande in Europa - passeggiata a Gentofte e ottavi più vicini! : Ravenna è tornata alla grande in Europa e vince nettamente l’andata dei sedicesimi di finale della Challenge Cup, il terzo torneo europeo per importanza di Volley maschile. I giallorossi si sono imposti con un rotondo 3-0 (25-19; 25-12; 25-20) sul campo del Gentofte, formazione danese che non poteva impensierire più di tanto i ragazzi di coach Soli. La quarta forza del nostro campionato ha così fatto un importante passo in avanti verso gli ...

Volley : scelti gli allenatori per il Programma di Qualificazione 2018 : ROMA- La Federazione Italiana Pallavolo , su indicazione, dei direttori tecnici Gianlorenzo Blengini e Davide Mazzanti , rispettivamente allenatori delle nazionali maschile e femminile, ha nominato i ...

Volley / Parte da Mondovì la doppia sfida dell'Olimpia Teodora alle prime della classe : Non tutto si baserà su questo, ma molto della nostra prova dipenderà dalla qualità in battuta' DIRETTA STREAMING Sarà possibile assistere alla partita in diretta streaming sul canale YouTube: LPM ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Trento risorge dalle ceneri! Sotto 0-2 rimonta Latina e torna alla vittoria - Vettori ed Eder scacciano la crisi : Sotto 2-0 e con le spalle al muro, proprio sull’orlo del baratro e con il rischio della sesta sconfitta in campionato, Trento riesce a risorgere e sconfigge Latina in rimonta nel posticipo dell’ottava giornata di SuperLega. I dolomitici si impongono per 3-2 (23-25; 23-25; 25-20; 25-20; 15-10) riemergendo da una delle situazioni più critiche della loro storia e ottengono un successo fondamentale per provare a uscire dalla crisi che ...

Beach Volley - World Tour 2018 - Sydney. Gli australiani fermano la corsa di Abbiati/Andreatta che alle 7.30 si giocano l’accesso agli ottavi : Si ferma contro i forti australiani McHugh/Schumann la marcia vincente di tiziano Andreatta e Andrea Abbiati, sconfitti 2-0 nella semifinale del girone eliminatorio del torneo 2 Stelle di Sydney. Una sconfitta tutt’altro che netta contro una coppia abituata a frequentare questi palcoscenici per il binomio azzurro che era all’esordio assoluto in un tabellone principale del World Tour e che non ha affatto sfigurato nei confronti dei ...