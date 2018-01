Visite fiscali | è legge | visite reiterate e incentivi ai medici Inps per i controlli

Statali - da oggi pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Entra in vigore il decreto numero 206/2017 che prevede, tra l'altro, controlli ripetuti anche nei festivi per i dipendenti Statali in malattia. Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute

Statali - pugno duro sulle Visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Continua la lotta del governo agli assenteisti, soprattutto ai furbetti del weekend: da oggi le visite fiscali per gli Statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in ...

Statali - stretta sulle Visite fiscali : più di una - anche nei weekend : visite fiscali con controlli a ripetizione, soprattutto a ridosso del fine settimana o in prossimità delle feste. Incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d'...

Visite fiscali - ecco cosa cambia : Visite fiscali, si cambia. Da oggi entra in vigore il decreto Madia - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 'Serie Generale' n. 302 del 29 dicembre - che riguarda i dipendenti pubblici. Il provvedimento ...

Visite fiscali - ecco cosa cambia : Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Visite fiscali, si cambia. Da oggi entra in vigore il decreto Madia - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 'Serie Generale' n. 302 del 29 dicembre - che riguarda i dipendenti ...

Riforma Visite fiscali 2018 - svolgimento e reperibilità : le nuove regole : In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, che riguarda la Riforma delle visite fiscali, incluse le fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Come conseguenza, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, […] L'articolo Riforma visite fiscali 2018, svolgimento e reperibilità: le ...

Visite fiscali : 7 ore nel pubblico - 4 nel privato : Nuovo anno e nuove regole per le Visite fiscali . Entrerà infatti in vigore il prossimo 13 gennaio il decreto Madia sui dipendenti pubblici che prevede diverse "modalità per lo svolgimento delle ...

Dietrofront sulle Visite fiscali. Madia e Poletti divisi sugli orari : Dietro front sulle visite fiscali. I controlli unificati passati sotto la responsabilità dell'Inps anche per i lavoratori pubblici non porteranno infatti all'unificazione delle fasce orarie di ...

Visite fiscali e reperibilità - niente armonizzazione delle fasce orarie Video : Entrano in vigore il 13 gennaio le nuove regole sulle #Visite fiscali per i lavoratori pubblici in malattia [Video]. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 dicembre il decreto correttivo della riforma Madia avente per oggetto “l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia” che, a sorpresa, non contiene l’armonizzazione delle fasce orarie di reperibilita' tra settore pubblico e privato. A fronte delle numerose ...

Boeri : 'Con fasce diverse rischio meno Visite fiscali' : Non uniformare le fasce potrebbe 'far diminuire le visite fiscali nella P.A'. Così il presidente Inps Tito Boeri all'Ansa. 'La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle ...

Boeri - rischio meno Visite fiscali : ROMA, 02 GEN - Non uniformare le fasce potrebbe "far diminuire le visite fiscali nella P.A". Così il presidente Inps Tito Boeri. "La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare ...

Boeri : 'Con fasce diverse rischio meno Visite fiscali' : Non uniformare le fasce potrebbe 'far diminuire le visite fiscali nella P.A'. Così il presidente Inps Tito Boeri all'Ansa. 'La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle ...

Boeri - rischio meno Visite fiscali nella P.a. : Non uniformare le fasce potrebbe "far diminuire le visite fiscali nella P.A". Così il presidente Inps Tito Boeri. "La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle economie ...

Visite fiscali - salta armonizzazione : 18.45 Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: restano di 7 ore per i dipendenti pubblici e di 4 per i privati. Così il decreto firmato dalla ministra Madia di concerto con il ministro Poletti e pubblicato in Gazzetta (in vigore dal 13 gennaio). Quindi salta l'armonizzazione tra i settori indicata nella riforma del pubblico impiego. Il medico fiscale potrà bussare due volte alla porta. Una regola contro i cosiddetti 'furbetti del ...