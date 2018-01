Virginia Raggi risponde a Maria De Filippi

Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” : domani a ‘Non e’ l’arena’, il programma su La7 condotto da Massimo Giletti, a partire dalle 20.30, ci sara’ un faccia a faccia con il... L'articolo Virginia Raggi domani ospite a “Non è l’arena” su Roma Daily News.

Virginia Raggi paolo gentiloni : Alla fine paolo il Calmo è sbottato. Per mesi è stato cauto nel giudicare l'operato della sindaca di Roma, Virginia raggi, ma alla fine ha deciso di non mandarle più a dire. "Roma non è una città che si possa governare semplicemente cercando di gestire la sequela di emergenze che si presentano giorno per giorno e settimana per settimana" ha detto il presidente del Consiglio, ...

Paolo Gentiloni attacca Virginia Raggi : 'A Roma scarsa efficienza' : Paolo Gentiloni (Foto Ansa) Roma Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per una volta abbandona i toni felpati e attacca il sindaco di Roma, Virginia Raggi. 'Questa città non si governa ...

CALENDA E GENTILONI VS Virginia RAGGI/ Costituente per Roma - “così resterà solo il cadavere della città” : GENTILONI e CALENDA contro VIRGINIA RAGGI: Costituente per Roma, il ministro contro il sindaco, “così resterà solo il cadavere della Capitale”. Il premier, “noi lavoriamo, il M5s..”(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Paolo Gentiloni - l'attacco diretto contro Virginia Raggi : 'Questa amministrazione non è il massimo dell'efficienza' : Ormai anche il mansueto Paolo Gentiloni è entrato nello spirito velenoso della campagna elettorale. Il suo primo attacco diretto contro un avversario politico è rivolto al sindaco di Roma, Virginia ...

Paolo Gentiloni e Carlo Calenda contro Virginia Raggi : Il governo, attraverso il premier Paolo Gentiloni e il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, va all'attacco della Giunta di Roma guidata da Virginia Raggi. Il palcoscenico è l'iniziativa "Una Costituente per Roma" promossa da Roberto Giachetti. "Noi siamo il governo e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma - ha detto Gentiloni - anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa ...

UN MAIALE TRA I RIFIUTI A ROMA/ Giorgia Meloni contro Virginia Raggi : il precedente di Beppe Grillo! : Un MAIALE tra i RIFIUTI a ROMA, Giorgia Meloni contro Virginia Raggi: “Questa è l'immagine del fallimento M5S”. Le ultime notizie sul nuovo caso che scuote la capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Rifiuti romani in Abruzzo - Virginia Raggi ha un piano : ... "Relativamente ai quantitativi, tempi e costi di trattamento a freddo in Abruzzo questi attengono alle decisioni tecniche gestionali di Ama in cui la politica non può entrare, in particolare ciò ...

Notizie del giorno : Michael Wolff e Virginia Raggi : Notizie del giorno. E’ andato a ruba l libro del giornalista Michael Wolff, Fire and Fury, contenente scottanti rivelazioni su Donald Trump. Virginia Raggi sarà... L'articolo Notizie del giorno: Michael Wolff e Virginia Raggi su Roma Daily News.

Roma - Virginia Raggi : inizio processo fissato al 21 giugno : ... da vicecapo della polizia municipale alla Direzione Turismo del Campidoglio, e di Salvatore Romeo, capo della segreteria politica con un aumento di stipendio da 39mila euro da dipendente del ...

Roma. Virginia Raggi : il processo inizia il 21 giugno : Sarà giudizio immediato per la sindaca Virginia Raggi. Il processo al primo cittadino di Roma prenderà inizio il 21 giugno. A disporlo il Tribunale romano accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dai difensori della Raggi che deve rispondere di falso in relazione…Continua a leggere →