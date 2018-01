VIDEO Sci alpino | Federica Brignone vince il SuperG di Bad Kleinkirchheim! Gara da urlo

Diretta/ Discesa libera Wengen streaming VIDEO e tv : Paris è quarto! Comanda Feuz (Coppa del Mondo di sci) : Diretta Discesa libera Wengen: info streaming video e tv. Azzurri di nuovo sulla Lauberhorn dopo la combinata di ieri: è di nuovo duello con i norvegesi?. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:47:00 GMT)

VIDEO Sci alpino - Federica Brignone vince il SuperG di Bad Kleinkircheim! Gara da urlo dell’azzurra : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Un successo da urlo per l’azzurra, il settimo in assoluto nella carriera e il secondo nella specialità. Una Gara sbalorditiva per la milanese che è riuscita a mettere in fila tutte le rivali. Di seguito il VIDEO della sua stupenda Gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA Gara DI Federica Brignone (foto ...

Diretta / Super G Bad Kleinkirchheim - streaming VIDEO tv - risultato live : Brignone! (Coppa del Mondo di sci) : Diretta Super g femminile Klienkirchheim: info streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne - Paolo ha lasciato il trono senza scegliere? VIDEO : Ieri pomeriggio, 12 gennaio 2018, sono stati registrati i nuovi appuntamenti del trono Classico di Uomini e Donne [Video]. In studio erano presenti i tronisti Sara, Nilufar, Niccolò e il nuovo arrivato Mariano Catanzaro. E #Paolo Crivellin? Secondo le notizie riportate sul blog ufficiale del programma Mediaset, l'ex tentatore di Temptation Island non si è presentato nello studio Elios. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo cercheremo ...

Padova Vicenza/ Streaming VIDEO e diretta Sportube.tv : si gioca? Gara a rischio per lo sciopero ospite : diretta Padova Vicenza: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. La partita di Coppa Italia Serie C è a rischio per lo sciopero dei calciatori ospiti(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Brumotti inviato da 'Striscia la Notizia' a Caivano - aggredito da incappucciati VIDEO : Questa sera, alle ore venti e trenta, è andato in onda - durante la puntata di Striscia la notizia - il servizio di Vittorio Brumotti, inviato della trasmissione satirica di Canale 5 nel Parco Verde di Caivano. Durante la puntata si è vista l'incresciosa vicenda verificatasi nel quartiere popolare [Video] caivanese, dove il ciclista è stato aggredito da un gruppo di camorristi, insieme ai suoi cameraman. A rendere nota la notizia sono stati i ...

Striscia la notizia/ VIDEO integrale - stasera la violenta aggressione a Vittorio Brumotti al Parco Verde : Striscia la notizia torna questa sera, venerdì 12 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Sci Alpino : Elena Fanchini verso lo stop - niente Olimpiadi VIDEO : Il mondo dello #Sci Alpino e lo sport tutto è stordito dalla notizia arrivata in giornata attraverso Instagram per mano della stessa Elena Fanchini. Gia' assente nella gare di velocita' di Bad Kleinkirchheim, ora i dubbi dei tifosi hanno avuto risposta. Importanti problemi di salute hanno coinvolto Elena che purtroppo la terranno lontana dalla sua 4a Olimpiade. Tra meno di quattro settimane, il 25 febbraio, avranno avvio le #Olimpiadi invernali ...