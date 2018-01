Viaggio tra gli epurati a Cinque Stelle | Più che un movimento | quello è una setta

"Vi racconto il Viaggio tra fantasia - ascolto e voglia di comunicare" : C'è sempre un garbo d'altri tempi nelle parole di Francesca Michielin, qualcosa che la mette in una dimensione parallela rispetto a quasi tutti gli altri artisti. E anche il suo nuovo disco 2640 è il ...

Vi racconto il Viaggio tra fantasia - ascolto e voglia di comunicare : C'è sempre un garbo d'altri tempi nelle parole di Francesca Michielin, qualcosa che la mette in una dimensione parallela rispetto a quasi tutti gli altri artisti. E anche il suo nuovo disco 2640 è il volo soffuso e ispirato di una ragazza, nata «per caso» a Bassano del Grappa, che dopo la vittoria a X Factor è cresciuta pian piano fino a trovare una cifra stilistica molto personale. Aveva 16 anni, ora ne ha 22 ed è ...

Ecco 2640 - terzo disco di Francesca Michielin : un Viaggio tra Calcutta e Paradiso : Comunicare. Viaggiare. Immaginare. E tre triangoli colorati, rosso, azzurro e verde, che convergono in un numero: il 2640 di Francesca Michielin. È questo il titolo del suo terzo album, in uscita il ...

Viaggio tra le rughe di una rivoluzione antropologica. Cinema - tv (e politica) celebrano l’era del New Aging : Il recente studio Truth about Age – TAA McCann Truth Central sull'invecchiamento ci aveva già detto che due terzi dei 70enni, nel mondo, ritengono di non essere troppo vecchi per un appuntamento romantico. Adesso, in Italia, nel paese più vecchio d'Europa e nel secondo paese più vecchio della Terra dopo il Giappone, scopriamo che gli over 70 hanno una vita più fitta di frequentazioni dei 50enni e ...

GRANDE ARTE AL CINEMA - un Viaggio tra le opere dei grandi artisti : ROMA – Dopo il successo della scorsa stagione della GRANDE ARTE al CINEMA che ha raccolto oltre 400 mila spettatori, da gennaio a maggio 2018, Nexo Digital propone nelle sale italiane un nuovo calendario di eventi CINEMAtografici che, grazie alla tecnologia del CINEMA digitale, faranno vivere sul GRANDE schermo tutta la ricchezza delle mostre, degli […] L'articolo GRANDE ARTE AL CINEMA, un viaggio tra le opere dei grandi artisti sembra ...

Rigopiano - Viaggio a Farindola. Il paese spezzato tra vittime e indagati : Roma, 4 gennaio 2018 - Il 'salone di Marinella' è il cuore di casa Colangeli, qui nella parte alta di Farindola, ai piedi del Gran Sasso, il comune di Rigopiano . Una grande taverna, come usa da ...

Accordo tra l'Ugl e la Lega di Matteo Salvini. Per il sindacato è l'ultima tappa di un Viaggio nelle anime del centrodestra : Prima la stagione che ha strizzato l'occhio a Forza Italia, con Renata Polverini alla guida. Poi quella nazionalista a fianco di Giorgia Meloni e ora l'Accordo con la Lega di Matteo Salvini. È la parabola dell'Ugl, il sindacato da sempre vicino alla destra, che negli ultimi dodici anni ha toccato tutte e tre le anime di quel mondo. Meglio, le tre gambe per usare un'espressione in voga nel centrodestra che si prepara al voto del 4 marzo. A ...

Terremoto - in Viaggio tra gli ultimi sfollati e le casette / VIDEO : Perugia, 3 gennaio 2018 - All'antivigilia di Natale a Cascia è una corsa contro il tempo, nel fango. Mentre in tutto il Centro Italia terremotato scoppia la polemica sulle soluzioni abitative d'...

Enea e la metafora dell'esilio - il Viaggio come nostra grande risorsa : Enea è colui che deve fondare un popolo, ogni altra sua prerogativa è infondata. Allora capita che Enea non abbia smesso il suo viaggio. Forse perché, a differenza di Ulisse, non aveva negli occhi un orizzonte, nel cuore una terra. L'altro ieri l'eroe era di nuovo in Italia, nella terra del re Latino e della sua nutrice Caieta. Giusto per trascorrere le feste di Natale coi suoi cari. Ma è già ripartito, ...

Viaggio nel Sud dell’Australia : 02Beyond the black stump (oltre il ceppo nero) sussurra Miky, la mia guida aborigena della tribù Adnyamathanha, indicandomi un punto imprecisato all’orizzonte oltre al quale inizia il red outback. E’ questa la magia dei Flinders Ranges del South Australia, 1.700mila abitanti per una superficie pari a tre volte l’Italia. Qui dove l’immensa maestosità del paesaggio svela solo per un attimo canti e leggende ripercorsi dalla Via dei Canti di ...

Lo straordinario Viaggio di TS Spivet - stasera in tv su Rai 3 : trama e curiosità : Lo straordinario viaggio di TS Spivet è il film in onda stasera in tv mercoledì 3 gennaio 2018 in prima serata su Rai 3. La pellicola del 2014 è diretta da Jean-Pierre Jeunet ed è interpretata da Kyle Catlett e Helena Bonham Carter. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Lo straordinario viaggio di TS Spivet, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: L’Extravagant ...