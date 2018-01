Verissimo Francesco Monte ospite prima dell' Isola dei Famosi 2018 | un gesto colpisce

Francesco Monte a Verissimo : "Cecilia è la persona che amo". Poi si corregge : destinata a far discutere la frase pronunciata da Francesco Monte nella trasmissione Verissimo . Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , Francesco Monte torna a parlare della relazione avuta con ...

Francesco Monte a Verissimo : Cecilia è la persona che amo. Poi si corregge : È destinata a far discutere la frase pronunciata da Francesco Monte nella trasmissione Verissimo.Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesco Monte torna a parlare della relazione avuta con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. I due sono stati insieme quattro anni per poi lasciarsi in diretta televisiva mentre l'argentina era una concorrente del Grande Fratello Vip. Dimenticato velocemente l'ex, Cecilia si è gettata tra le braccia ...

Verissimo - la gaffe di Francesco Monte su Cecilia Rodriguez : Ospite nella puntata di sabato 13 gennaio a "Verissimo", Francesco Monte torna a parlare del suo rapporto con l'ormai ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Interrogato sul suo rapporto con la briosa argentina e ripercorrendo i...

Cecilia e Ignazio nell’armadio : arriva la frecciatina di Francesco Monte a Verissimo : Francesco Monte a Verissimo parla della storia dell’armadio di Cecilia e Ignazio al Grande Fratello Vip Dopo che tutta Italia ne ha parlato è arrivato ora il turno di Francesco Monte. Stuzzicato dalla conduttrice Silvia Toffanin, l’ex tronista di Uomini e Donne ha espresso a Verissimo il suo pensiero sulla storia dell’armadio di Cecilia e […] L'articolo Cecilia e Ignazio nell’armadio: arriva la frecciatina di ...

Verissimo : interviste esclusive a Nadia Toffa - Stefano De Martino e Francesco Monte : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 13 gennaio con Nadia Toffa La conduttrice e inviata de 'Le ...

