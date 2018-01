Veretout è una delle sorprese più belle del campionato

Fiorentina : Veretout vale Nainggolan - c'è una strategia per il futuro : Un paragone nato in settimana e fomentato dalla doppietta di rigore contro la Sampdoria, valsa in modo decisivo nell'economia del passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. ' Veretout come Nainggolan ? Per caratteristiche, il paragone ci può stare , anche se Jordan ha ancora strada da fare', ha affermato Stefano ...