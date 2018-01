VERDI AL NAPOLI Calciomercato | lunedì si chiude | 20 milioni di euro per il gioiello

Napoli - tutti vogliono VERDI : Da Maurizio Sarri ad Aurelio De Laurentiis , nonostante le proverbiali divergenze, v'è unità d'intenti su quello che sarà il prossimo colpo di mercato: Simone Verdi . Secondo La Gazzetta dello Sport , risposte definitive si avranno entro lunedì, con il ds Giuntoli che farà in modo di convincere direttamente il trequartista del Bologna .

Calciomercato Napoli/ News - l'arrivo di VERDI spinge Sarri a rinnovare (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la squadra campana è ad un passo dall'acquisto di Simone Verdi, il che potrebbe indurre il tecnico toscano…

Napoli-VERDI - lunedì attesa la fumata bianca : affare complessivo da 23 milioni : Napoli-Verdi, lunedì attesa la fumata bianca: affare complessivo da 23 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Verdi, lunedì- Ci siamo. Simone Verdi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da “SportMediaset“, il giocatore incontrerà la società partenopea nella giornata di lunedì. attesa la fumata bianca. ...

'VERDI è del Napoli' - 'Juve - scommessa Han' - 'Inter - fai tris!' : la rassegna stampa : "Cassano vede il ritorno 'Macchè ex', la Gazzetta dello Sport intervista Cassano: Fantantonio è fermo da 615 giorni, ma non molla: "Voglio un bel progetto". Spazio anche alle elezioni federali: "Figc,...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 13 gennaio in DIRETTA : Milan su Dzeko - la Juventus vuole Han - VERDI-Napoli è quasi fatta

Lopez all'Inter - De Vrij rinnova? Napoli-VERDI si può chiudere : Spalletti è stato accontentato e avrà il suo difensore centrale. L'Inter infatti ha chiuso per Lisandro Lopez del Benfica. L'argentino, 29 anni, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Lopez, però, non sarà l'unico acquisto in casa interista. I nomi caldi sono quelli di Rafinha e Ramires. Sul primo si cerca di abbassare le pretese del Barcellona, per il secondo, invece, bisogna attendere che lo Jiangsu ...

VERDI - il CorSport annuncia : 'Fatta - è del Napoli' : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Simone Verdi 'è del Napoli', questo l'annuncio del quotidiano. 'C'è l'accordo col Bologna e anche il manager ha detto sì, il giocatore dopodomani metterà il sigillo conclusivo', ...

Futuro VERDI - la fidanzata si espone : “Napoli? Ecco cosa posso dire” : Futuro Verdi – Napoli e Bologna hanno trovato l’accordo economico per Simone Verdi. Inzialmente c’era una distanza tra le parti di 5 milioni di euro, 15 offerti dal Napoli contro il 20 richiesti dai bolognesi. Adesso invece secondo quanto rivela il Corriere dello sport, le distanze sarebbero state colmate. La proposta ‘finale’ di 17 milioni più 2 di bonus soddisfa il Bologna. Per la conclusione dell’affare ...

Calciomercato Napoli : VERDI - Deulofeu - Machach - Younes. Il punto : Calciomercato Napoli: Verdi, Deulofeu, Machach, Younes. Il punto ANSA Calciomercato Napoli Verdi o Deulofeu , Machach, Younes. Aurelio De Laurentiis comincia a costruire il Napoli del futuro e ...

Barcellona e Deulofeu pretendono troppo : così l’Inter si è ritirata e il Napoli aspetta VERDI : Barcellona e Deulofeu pretendono troppo: così l’Inter si è ritirata e il Napoli aspetta Verdi L’Inter si è chiamata fuori, il Napoli invece ancora non ha chiuso. aspetta Verdi ma non molla Deulofeu, purché le condizioni poste dal Barcellona e dallo stesso giocatore cambino. Troppi infatti i 20 milioni richiesti dal club per la cessione […] L'articolo Barcellona e Deulofeu pretendono troppo: così l’Inter si è ritirata e il ...

I tifosi del Bologna a VERDI : “Ma cosa vai a fare al Napoli?” : Come già anticipato dai giornali sportivi, ed in particolare dalla ‘Gazzetta dello Sport’, a partire da lunedì prossimo il Napoli si tufferà a capofitto nella trattativa per portare già adesso Simone Verdi in Campania. La dirigenza azzurra avrebbe già presentato una proposta a Donato Orgnoni, agente del 25enne calciatore del Bologna, che consterebbe di un […] L'articolo I tifosi del Bologna a Verdi: “Ma cosa vai a fare al ...

VERDI - parla il padre : “Deciderà lui con calma - a Napoli da protagonista” : Simone Verdi è l’obiettivo numero uno del Napoli. Il ds Giuntoli è al lavoro da diverse settimane per regalare a Maurizio Sarri un rinforzo di primissimo livello in attacco. Nella giornata di ieri lo stesso direttore sportivo del club partenopeo ha incontrato l’agente del talento spagnolo del Barcellona, Gerard Deulofeu, ma starebbe aspettando ancora il […] L'articolo Verdi, parla il padre: “Deciderà lui con calma, a ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Bruno Peres lascia la Roma? VERDI-Napoli : ci siamo!