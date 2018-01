Venezuela | folla affamata uccide una mucca con pietre e bastoni

: Venezuela Paese povero: folla affamata rincorre e uccide mucca - - zz7news : Venezuela Paese povero: folla affamata rincorre e uccide mucca - -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 13 gennaio 2018) Non si placa la crisi alimentare in. Un video postato su Twitter da Carlos Paparoni, deputato dell'opposizione dello stato di Merida, mostra diverse persone armate diche danno la caccia ad unae la uccidono per cibarsene. Immagini gravi, che dimostrano la gravissima situazione in cui versa il Paese governato da Maduro. Mentre scorrono le immagini, le grida che si sentono non lasciano dubbi: abbiamo fame! dicono alcuni, la gente sta soffrendo, dicono altri. Secondo Paparoni, il video riguarda un episodio accaduto nella hacienda Miraflores, a Palmarito, località a sud del Lago de Maracaibo. Il deputato dell'opposizione ha anche postato una fotografia con cui è stato immortalato un uomo che trasporta un quarto disulla spalla, ricordando che nell'allevamento di Miraflores sono già almeno 300 gli animali uccisi dalle persone affamate. Pubblichiamo ...