Vendita Milano | il procuratore Greco | Nessun procedimento penale sulla

La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla Vendita del Milan : In un articolo pubblicato oggi in prima pagina, la Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan da parte di Silvio Berlusconi all’imprenditore cinese Yonghong Li, finalizzata nella primavera del 2017. L’inchiesta, coordinata dal The post La Stampa scrive che la procura di Milano ha aperto un’inchiesta sulla vendita del Milan appeared first on Il Post.

L'ultimo taxi giallo di Milano in Vendita online : è la fine di un'epoca : Erano gli ultimi due taxi gialli attivi in città. Una Fiat Tipo, classe '92, e una Mercedes 200, del 1978. Non si erano piegati alla svolta monocolore del governo Amato che dal 1993 aveva imposto la ...

Torino - uno spin-off del Politecnico crea la lampada da tavolo che stampa in 3d : in Vendita per la Befana sotto la Mole e a Milano : Realizzata assieme alla catena di negozi Tiger: "Il cliente diventerà 'prosumer', ovvero produttore e consumatore"

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in preVendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un’unica data a Milano : info prezzi e biglietti in preVendita su Ticketone : Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un unico concerto in programma a Milano. La band francese sarà in Italia il prossimo 17 luglio 2018 per quello che sarà un concerto evento all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Per la prima volta, il duo composto da Xavier de Rosnay e Gaspard Augé si esibirà insieme con un altro duo statunitense della musica elettronica del momento: gli MGMT. In occasione del Milano Summer Festival 2018, i ...

The Chemical Brothers in Italia nel 2018 - a Bologna - Milano e Roma : biglietti in preVendita su TicketOne : The Chemical Brothers in Italia nel 2018 terranno tre concerti. La band si esibirà al Rock in Roma ma anche a Bologna e Milano per tre eventi imperdibili annunciati oggi. Il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons sarà in Italia il prossimo mese di luglio per tre concerti che si collocano nell'ambito della tournée europea. Sabato 16 giugno, l'appuntamento è previsto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock ...

The Rasmus in Italia nel 2018 - a Milano e Treviso : info e biglietti in preVendita su TicketOne : The Rasmus in Italia nel 2018 per due concerti in programma nel mese di ottobre del prossimo anno. I The Rasmus tornano in concerto nella penisola per due date attese rispettivamente per il prossimo 8 ottobre a Treviso e per il prossimo 9 ottobre a Milano. I biglietti per assistere ad entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 8 dicembre su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita ...

Tom Walker in Italia nel 2018 per l’unico concerto a Milano : info e biglietti in preVendita : Tom Walker in Italia nel 2018 per un'unica data Italiana. Il cantautore britannico sarà impegnato in un tour europeo nel 2018, a partire da aprile del prossimo anno, e toccherà diverse città europee. Tom Walker si esibirà anche in Italia, al Santeria Social Club di Milano il 19 aprile 2018, per l'unico appuntamento live nel nostro Paese. Il cantante inglese presenterà al pubblico Italiano il suo primo lavoro discografico, Blessings ...

The Killers in Italia nel 2018 - a Roma e Milano : info biglietti in preVendita su TicketOne per iDays e Rock in Roma : The Killers in Italia nel 2018 per due concerti da non perdere in programma a Roma e a Milano. iDays Festival e Rock in Roma annunciano oggi, martedì 5 dicembre, la presenza della band The Killers nel cartellone dei concerti in programma per il mese di giugno del prossimo anno. I The Killers sanno in concerto in Italia il 20 e il 21 giugno, rispettivamente all'Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma e all'Area Expo - Experience di ...

Nickelback in Italia nel 2018 per un’unica data a Milano : info e biglietti in preVendita su Ticketone : I Nickelback in Italia nel 2018 per il nuovo tour Feed Machine 2018: la band canadese farà ritorno nel nostro Paese il prossimo anno, per un unico concerto a Milano. I Nickelback si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago a Milano il 19 giugno 2018. Apriranno il concerto i Seether, band sudafricana, con all'attivo otto album in studio. La band torna in Italia dopo ben 5 anni: l'ultimo evento live infatti lo tennero nel 2013, e due anni dopo ...

Norah Jones in Italia nel 2018 - in concerto a Milano e Torino : info biglietti in preVendita su TicketOne : Norah Jones in Italia nel 2018 per due concerti in programma rispettivamente a Milano e a Torino. La cantautrice americana torna nel nostro Paese per due date-evento attese in teatro. Si esibirà dal vivo al Teatro degli Arcimboldi di Milano l'8 aprile 2018 e al Teatro Colosseo di Torino il 9 aprile. Le date di Norah Jones in Italia nel 2018: 8 aprile - Teatro degli Arcimboldi, Milano 9 aprile - Teatro Colosseo, Torino I biglietti per ...

Federica Carta in concerto a Roma e Milano : biglietti in preVendita e Shade special guest : Federica Carta in concerto a Roma e Milano, rispettivamente venerdì 1 e sabato 2 dicembre. Reduce dalla sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (Federica è arrivata fino alla fase del serale), questa settimana debutterà live per due concerti attesi all’Atlantico di Roma il 1 dicembre 2017 e al Fabrique di Milano il 2 dicembre 2017. special guest della data milanese sarà il rapper torinese Shade che lo scorso 17 novembre ...