Valentina Vignali | doccia bollente | la FOTO HOT che ha fatto impazzire il web GALLERY

Valentina Vignali : spunta il tatuaggio dedicato all’ex cognata : In uno scatto pubblicato su Instagram Valentina Vignali mostra i suoi tatuaggi: le domande dei followers curiosi Valentina Vignali posa senza veli su Instagram e mostra ai propri followers alcuni suoi tatuaggi. Nello scatto in questione, nello specifico, due sono i tattoo sui quali gli utenti hanno buttato l’occhio. Alcuni si sono subito complimentati con […] L'articolo Valentina Vignali: spunta il tatuaggio dedicato all’ex ...

Desirée Popper e Valentina Vignali/ Video - "molestate e accarezzate : abbiamo reagito a calci!" : La complicata vita delle donne entra di prepotenza nella nuova puntata di Casa Signorini con le testimonianze di Desirèe Popper e Valentina Vignali, cosa è successo?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Valentina Vignali di nuovo fidanzata dopo Stefano Laudoni? Ultime parole : Valentina Vignali di nuovo innamorata, ha dimenticato Stefano Laudoni? Parla la giocatrice di basket La fine della storia d’amore tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni è stata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto per la diretta interessata. Negli ultimi giorni, però, si è ricominciato a parlare di un presunto ritorno di fiamma, o almeno […] L'articolo Valentina Vignali di nuovo fidanzata dopo Stefano Laudoni? Ultime parole ...

Valentina Vignali ha un nuovo fidanzato? La foto a Downtown Seattle : Valentina Vignali si mostra in compagnia di un ragazzo a Downtown Seattle Valentina Vignali ha un nuovo fidanzato? La giocatrice di basket è apparsa nelle ultime ore in compagnia di un suo collega, Scott. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Stefano Laudoni, Valentina potrebbe aver scelto di intraprendere una nuova relazione. Tante sono […] L'articolo Valentina Vignali ha un nuovo fidanzato? La foto a Downtown Seattle proviene ...

Valentina Vignali e Francesca Brambilla : Stefano Laudoni replica alle ex : Il triangolo amoroso tra Valentina Vignali, Stefano Laudoni e Francesca Brambilla si infittisce: alle accuse delle sue ex risponde lui Stamattina, sotto un post pubblicato da Isa e Chia su Instagram, Stefano Laudoni prende chiaramente posizione contro l’intervista rilasciata da Francesca Brambilla al blog. La sua ex, in particolare, avrebbe lanciato delle pesanti accuse contro […] L'articolo Valentina Vignali e Francesca Brambilla: ...

Valentina Vignali : la reazione alla storia tra Stefano Laudoni e Jennifer : Stefano Laudoni e Jennifer escono allo scoperto? La relazione tra il cestista Stefano Laudoni e la Bona Sorte di Avanti un altro, Francesca Brambilla, è ormai un capitolo definitivamente chiuso. A niente sono serviti i tentativi di riavvicinamento tra i due perché Stefano ha già intrapreso la conoscenza con un’altra ragazza. Si chiama Jennifer ma […] L'articolo Valentina Vignali: la reazione alla storia tra Stefano Laudoni e ...

Valentina Vignali single : l’ultima confessione su Stefano Laudoni : Valentina Vignali torna a parlare di Stefano Laudoni La storia tra i due famosi cestisti, Stefano Laudoni e Valentina Vignali, è ormai conclusa. A dare l’annuncio è stata proprio lei, attraverso i social, spendendo persino parole carine sulla loro storia. La relazione è durata quattro anni e mezzo ed è giunta al capolinea, stando alle […] L'articolo Valentina Vignali single: l’ultima confessione su Stefano Laudoni proviene da ...

Uomini e Donne : scontro social tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni : Continua il botta e risposta tra i due ex. Il cestista è ora felicemente fidanzato con Francesca Brambilla.

Valentina Vignali e Stefano Laudoni dopo l’addio : è guerra : La campionessa Valentina Vignali continua a soffrire e a mostrare la sua amarezza dinanzi al comportamento dell’ex Stefano La storia d’amore tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni sembra ormai giunta al termine. Tra i due ex fidanzati continuano le frecciatine sui social per poter conquistare l’appoggio dei fan. Le loro versioni sono discordanti; lei sostiene […] L'articolo Valentina Vignali e Stefano Laudoni dopo ...

Valentina Vignali e Stefano Laudoni/ Dalla rottura alla guerra social : interviene anche Francesca Brambilla : Valentina Vignali e Stefano Laudoni, Dalla rottura alla guerra nata tra i due sui social: interviene anche Francesca Brambilla, nuova fiamma del cestista(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 18:22:00 GMT)

Valentina Vignali e la fine della storia con Stefano Laudoni : "Lui ha cancellato le foto - io voglio mantenere un bel ricordo" : Valentina Vignali, giocatrice di basket, modella, social influencer e volto televisivo, ha parlato della fine della sua lunga storia d'amore con Stefano Laudoni, anche lui giocatore di pallacanestro, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.La 26enne riminese è apparsa ancora molto provata dalla fine della relazione con Laudoni. Rivedendo il filmato di introduzione ...

Valentina Vignali piange in tv : arriva la frecciatina di Francesca Brambilla : Francesca Brambilla risponde alle dichiarazioni di Valentina Vignali Valentina Vignali è stata ospite a Pomeriggio Cinque nella puntata andata in onda ieri 27 novembre 2017. Ancora una volta ha ribadito che non è un periodo affatto sereno per lei. Guardando il video della sua storia d’amore finita con Stefano Laudoni è scoppiata addirittura a piangere. […] L'articolo Valentina Vignali piange in tv: arriva la frecciatina di Francesca ...

Valentina Vignali piange a Pomeriggio 5 per l’ex fidanzato Stefano Laudoni : Pomeriggio 5, Valentina Vignali in lacrime: Barbara d’Urso consola la sportiva Non è un periodo facile per Valentina Vignali. E anche guardare un semplice video può essere doloroso per la sportiva. La cestista lo ha dimostrato chiaramente, scoppiando a piangere durante la puntata di Pomeriggio 5 della quale era ospite. Vedere il video che riassume […] L'articolo Valentina Vignali piange a Pomeriggio 5 per l’ex fidanzato Stefano ...

Valentina Vignali : Stefano Laudoni spiega perché è finita : Stefano Laudoni è ritornato su Instagram e parla della sua ex Valentina Vignali Il cestista Stefano Laudoni, dopo un po’ di allontanamento forzato da Instagram, è ritornato sul social e ha ripreso a pubblicare foto. Ovviamente tra le foto pubblicate dalla guardia/ala della Super Falvor Milano non ci sono quelle con Viola Valentina Vignali con cui […] L'articolo Valentina Vignali: Stefano Laudoni spiega perché è finita proviene da ...