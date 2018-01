Usa | caos alle Hawaii per un falso allarme missilistico sui cellulari

Usa - caos alle Hawaii per falso allarme missile : "Nessuno sta bombardando le Hawaii". Così le autorità dello Stato Usa hanno tranquillizzato la popolazione locale dopo l'allarme lanciato sui telefonini che ha gettato nel panico e nel caos gli ...

Usa - freddo glaciale ma si va verso il disgelo : caos all’aeroporto JFK e terminal allagato : freddo glaciale nel nordest degli Stati Uniti, ancora per poco: è attesa una risalita della colonnina di mercurio, accompagnata però da nevicate. Ben 22, secondo i media locali, le persone che hanno perso la vita negli ultimi giorni nel Paese a causa delle temperature glaciali. Domenica il termometro ha raggiunto il record storico più basso con -15°C all’aeroporto John F. Kennedy di New York, dove il caos regnava da sabato con numerosi ...

Usa - aeroporti nel caos da New York a Denver : i computer in tilt. Sospetto attacco hacker : USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i computer in tilt. Sospetto attacco hacker Interruzione di due ore del sistema di verifica dell’immigrazione. Inevitabili i disagi per migliaia di passeggeri in tutti gli scali americani. “Non sappiamo se è attacco hacker” fanno sapere dall’agenzia delle dogane.Continua a leggere Interruzione di due ore del […] L'articolo USA, aeroporti nel caos da New York a Denver: i ...

CAOS IRAN/ Gli Usa sono solo spettatori? : Situazione problematica in IRAN, dove arrivano i contraccolpi della nuova partita che sta cambiando volto al Medio oriente. Gli Usa per ora si limitano al monito di Trump. SOUAD SBAI(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 06:02:00 GMT)ATTENTATO A KABUL/ Così l'Isis sfida al Qaeda e manda un avvertimento all'IRAN, di S. SbaiISLAM/ Il progetto "dimenticato" dei Fratelli musulmani per conquistare l'occidente, di S. Sbai

CAOS GERUsaLEMME/ Quell'imprevisto che Trump non aveva calcolato : Le reazioni negative di vari stati, come quelli dell'Ue, al riconoscimento da parte americana di GERUSALEMME come capitale di Israele segna di fatto una svolta. ENZO CANNIZZARO(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 06:03:00 GMT)TERZA GUERRA MONDIALE/ Dalla Palestina: Usa screditati, solo il Papa può fare la pace, int. a J. JadallahTERZA GUERRA MONDIALE/ Lo stato palestinese, merce di scambio tra Sauditi e lobby ebraiche, int. a L. Caracciolo

CAOS GERUsaLEMME/ Nel grido e nel pugnale di Yassin la sconfitta dei potenti : Aumenta la tensione in MO. Netanyahu ha ribadito a Parigi che GERUSALEMME è la capitale di Israele. Ieri intanto una guardia israeliana è stata accoltellata da una palestinese. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 06:03:00 GMT)TERZA GUERRA MONDIALE/ Dalla Palestina: Usa screditati, solo il Papa può fare la pace, int. a J. JadallahTERZA GUERRA MONDIALE/ Lo stato palestinese, merce di scambio tra Sauditi e lobby ebraiche, int. a L. ...

Commercio degli oggetti preziosi Usati - il caos caUsato dal dlgs. n. 92/2017 : A partire dal 5 luglio scorso, il D.lgs n. 92 del 25 maggio 2017 ha regolamentato il Commercio degli oggetti preziosi usati introducendo, per i soggetti esercenti tale attività economica in via principale ovvero in forma secondaria, stringenti adempimenti in materia antiriciclaggio tra cui: l’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), il limite ...

Usa - caos Black Friday : sparatoria in centro commerciale Missouri : E' iniziato con due episodi di violenza il Black Friday negli Usa. A Columbia, in Missouri, un 19enne è stato ferito gravemente nel corso di una sparatoria nel parcheggio di un centro commerciale, ...