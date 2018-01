Uomini e Donne | Maria De Filippi infuriata con Emi!

SABRINA GHIO / L'ex tronista di Uomini e donne si propone per un calendario sexy : SABRINA GHIO ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Spy, nella quale ha parlato di amore, della sua avventura a Uomini e donne e di un desiderio per il futuro.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Uomini e Donne - Graziella Montanari choc : 'Stavo per denunciarlo' - ecco chi : Chi segue attentamente il Trono Over di "Uomini e Donne" sa che Graziella Montanari ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. L'ex dama, nonostante non sia presente in studio da diverse settimane, continua a far parlare di sé a proposito della vicenda legata al cavaliere Manfredo. Cos'è successo nelle ultime ore? Nei paragrafi successivi scoprirete le ultime news relative a questa vicenda. Trono Over news: Graziella torna ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Paolo ha lasciato il trono senza scegliere? Video : Ieri pomeriggio, 12 gennaio 2018, sono stati registrati i nuovi appuntamenti del trono Classico di Uomini e Donne [Video]. In studio erano presenti i tronisti Sara, Nilufar, Niccolò e il nuovo arrivato Mariano Catanzaro. E #Paolo Crivellin? Secondo le notizie riportate sul blog ufficiale del programma Mediaset, l'ex tentatore di Temptation Island non si è presentato nello studio Elios. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo cercheremo ...

Uomini e Donne - Nicola Panico : le ultime parole su Sara Affi Fella : Uomini e Donne, parla Nicola Panico: Sara Affi Fella? Ecco quello che pensa Sul percorso di Sara Affi Fella a Uomini e Donne quello che ha più volte detto la sua sui social è stato il suo ex, Nicola Panico. Come molti già sanno, tra i due i rapporti si erano già incrinati dopo la […] L'articolo Uomini e Donne, Nicola Panico: le ultime parole su Sara Affi Fella proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne - Paolo ha lasciato il trono senza scegliere? : Ieri pomeriggio, 12 gennaio 2018, sono stati registrati i nuovi appuntamenti del trono Classico di "Uomini e Donne". In studio erano presenti i tronisti Sara, Nilufar, Niccolò e il nuovo arrivato Mariano Catanzaro. E Paolo Crivellin? Secondo le notizie riportate sul blog ufficiale del programma Mediaset, l'ex tentatore di "Temptation Island" non si è presentato nello studio Elios. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo cercheremo di ...

Uomini che odiano le donne - e il palco si tinge di giallo : Giorgio Scerbanenco il padre del noir italiano e di tutti i nostri giallisti che sarebbero 'esplosi' dagli anni '90 in poi. Giornalista di origini ucraine, scrittore eclettico fin dai '40, fu cantore (...

Uomini e Donne : la clamorosa rivelazione di Gemma Galgani Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di #Uomini e Donne, trono over. Il format, presentato da Maria de Filippi [Video] accompagnata da Gianni e Tina, continua ad avere grande successo, portando alla rete milioni di ascolti. Da qualche anno, all'interno del programma i fans hanno potuto conoscere #Gemma Galgani che dopo la storia d'amore con Giorgio Manetti continua a portare scompiglio negli studi. Scopriamo insieme cosa è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari furiosa : "Stavo per denunciare Manfredo" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Graziella Montanari torna all'attacco e ha nuove accuse per Manfredo: "Stavo per denunciarlo, deve ringraziare mio figlio!"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella : reazione di Sabrina Ghio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella. Qual è la reazione di Sabrina Ghio a questa novità?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : l'ex-tronista Valentina sta male - l'RVM commuove il pubblico Video : In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di '#Uomini e Donne', per le quali, nel celebre studio televisivo del dating-show di Canale 5, si sono presentati i neo-tronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex-corteggiatore di #Valentina dallari. Valentina soffre di disturbi del comportamento alimentare: l'omaggio della redazione Recentemente, l'ex-tronista di 'Uomini e Donne' Valentina Dallari ha deciso di ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Anticipazioni 12 gennaio - la scelta di Paolo Crivellin ci sarà : la prova! : UOMINI e DONNE, Anticipazioni REGISTRAZIONE 12 gennaio. I protagonisti del trono classico tornano in studio: Paolo Crivellin assente in studio, perchè?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Maria De Filippi acclamata dal web : parte la richiesta! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Uomini e Donne : l'ex-tronista Valentina sta male - l'RVM commuove il pubblico : In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di 'Uomini e Donne', per le quali, nel celebre studio televisivo del dating-show di Canale 5, si sono presentati i neo-tronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex-corteggiatore di Valentina Dallari. Valentina soffre di disturbi del comportamento alimentare: l'omaggio della redazione Recentemente, l'ex-tronista di 'Uomini e Donne' Valentina Dallari ha deciso di ...

Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 gennaio - Lorenzo Riccardi si è dichiarato? Ecco la decisione : Uomini e Donne, Anticipazioni Registrazione 12 gennaio. I protagonisti del trono classico tornano in studio: Paolo Crivellin assente in studio, perchè?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:53:00 GMT)