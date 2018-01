Uomini e Donne | la clamorosa rivelazione di Gemma Galgani

Uomini che odiano le donne - e il palco si tinge di giallo : Giorgio Scerbanenco il padre del noir italiano e di tutti i nostri giallisti che sarebbero 'esplosi' dagli anni '90 in poi. Giornalista di origini ucraine, scrittore eclettico fin dai '40, fu cantore (...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari furiosa : "Stavo per denunciare Manfredo" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Graziella Montanari torna all'attacco e ha nuove accuse per Manfredo: "Stavo per denunciarlo, deve ringraziare mio figlio!"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella : reazione di Sabrina Ghio (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Fabbri torna in studio per Sara Affi Fella. Qual è la reazione di Sabrina Ghio a questa novità?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : l'ex-tronista Valentina sta male - l'RVM commuove il pubblico Video : In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di '#Uomini e Donne', per le quali, nel celebre studio televisivo del dating-show di Canale 5, si sono presentati i neo-tronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex-corteggiatore di #Valentina dallari. Valentina soffre di disturbi del comportamento alimentare: l'omaggio della redazione Recentemente, l'ex-tronista di 'Uomini e Donne' Valentina Dallari ha deciso di ...

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Anticipazioni 12 gennaio - la scelta di Paolo Crivellin ci sarà : la prova! : UOMINI e DONNE, Anticipazioni REGISTRAZIONE 12 gennaio. I protagonisti del trono classico tornano in studio: Paolo Crivellin assente in studio, perchè?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Uomini E DONNE / Anticipazioni - Maria De Filippi acclamata dal web : parte la richiesta! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Uomini e Donne : l'ex-tronista Valentina sta male - l'RVM commuove il pubblico : In data 12 gennaio 2018, sono avvenute le attesissime registrazioni delle nuove esterne di 'Uomini e Donne', per le quali, nel celebre studio televisivo del dating-show di Canale 5, si sono presentati i neo-tronisti, tra cui Mariano Catanzaro, ex-corteggiatore di Valentina Dallari. Valentina soffre di disturbi del comportamento alimentare: l'omaggio della redazione Recentemente, l'ex-tronista di 'Uomini e Donne' Valentina Dallari ha deciso di ...

Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 12 gennaio - Lorenzo Riccardi si è dichiarato? Ecco la decisione : Uomini e Donne, Anticipazioni Registrazione 12 gennaio. I protagonisti del trono classico tornano in studio: Paolo Crivellin assente in studio, perchè?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Uomini e Donne / Anticipazioni - nuove lacrime per Gemma Galgani : i complimenti di Giovanni (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi contro Francesco : tutta colpa di un video! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante sceglierà Virginia Stablum? Più indizi fanno una prova, ma la conferma è arrivata nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:30:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018 : il ritorno di Nicolò Fabbri! Mariano e il video per Valentina Dallari! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018: Lorenzo non si dichiara! Sara e Nilufar fortemente competitive! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non esprime la sua preferenza! Per Sara, ecco arrivare Nicolò Fabbri! Marta e Virginia si confermano come le corteggiatrici di punta di Nicolò! Mariano e il video per Valentina Dallari… Ritorna il nostro consueto appuntamento con le ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018 : il ritorno di Nicolò Fabbri! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 12 gennaio 2018: Lorenzo non si dichiara! Sara e Nilufar fortemente competitive! Marta ritorna… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non si schiera ancora! Per Sara, ecco arrivare Nicolò Fabbri! Marta e Virginia si confermano come le corteggiatrici di punta di Nicolò! Ritorna il nostro conseuto appuntamento con le Anticipazioni Uomini e Donne! Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, è ...

Uomini e Donne : bassi ascolti in Spagna - il programma passa da Telecinco a Cuatro : I tronisti spagnoli di Uomini e Donne Grane per Uomini e Donne. Il dating show è costretto a cedere il suo spazio e a subire un declassamento. Non in Italia, però, dove il programma è intoccabile ma in Spagna dove va in onda la versione locale Mujeres y Hombres y Viceversa. Dal prossimo 24 gennaio, il programma lascerà l’ammiraglia Telecinco e approderà lo stesso giorno, con una doppia diretta (e una “scelta”), sulla meno ...

Valentina Dallari sta male/ Uomini e Donne - Mariano in lacrime le dedica un filmato e le manda un messaggio : Valentina Dallari sta male: Mariano in lacrime a Uomini e Donne le dedica un filmato e le manda un messaggio. L'ex tronista soffre infatti di disturbi alimentari ed è ricoverata in un centro(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:04:00 GMT)