Ultimo aggiornamento WhatsApp per Android | arrivano gli adesivi

Nonostante le grane per Telegram arrivino costantemente e da ogni parte del mondo - le ultime riguardano i blocchi imposti dai governi di Iran e Afghanistan - il team che ne sovrintende lo sviluppo continua imperterrito la propria missione

Destiny 2 : l'Ultimo aggiornamento consente nuovamente a tutti i giocatori l'accesso allo Stendardo di Ferro e alle Contese di Fazione : Come probabilmente saprete, il lancio dell'espansione di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, è stato accompagnato da asprissime polemiche: dopo la pubblicazione del DLC, infatti, alcune attività del gioco base non erano più disponibili per gli utenti non in possesso del contenuto aggiuntivo, l'accesso ad attività come Cala la Notte Autorevole, Leviatano Autorevole e le Prove dei Nove era stato reso impossibile.In seguito Bungie ha corretto ...

Telegram 4.7 - cosa include l'Ultimo aggiornamento del 2017? Tutti i dettagli Video : Tra tutte le applicazioni per la messaggistica istantanea, #Telegram è quella che possiede alcune funzionalita' particolari, funzionalita' che ancora oggi non si vedono nemmeno su applicazioni concorrenti più famose, come Whatsapp. Un esempio consiste nella chat 'ad autodistruzione' dove, dopo un determinato periodo di tempo dall'invio, un messaggio viene automaticamente eliminato. Nonostante questa ed altre funzionalita', Telegram ha sempre ...

Evoluzione OnePlus 5T con OxygenOS 4.7.6 : le migliorie dell’Ultimo aggiornamento : Sempre in prima linea il OnePlus 5T, reo di aver ricevuto la Open Beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, e, quasi contestualmente, il nuovo upgrade, in versione stabile, alla OxygenOS 4.7.6, concepita per chi non è solito lasciarsi prendere la mano dalle release ufficiose, e preferisce dormire sonni tranquilli, sempre e comunque. Il pacchetto è in fase di distribuzione via OTA a piccoli bocconi: se tutto dovesse procedere secondo i ...

Bene l’Ultimo aggiornamento su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - migliorata reattività e batteria? : Buone notizie per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 o anche S8 Plus. Il giorno 12 dicembre è partito per l'Italia il rilascio dell'aggiornamento di novembre sulle attuali ammiraglie no brand e gli effetti sembrerebbero essere abbastanza positivi nell'uso quotidiano dei telefoni. Buoni riscontri si hanno in relazione alla reattività ma anche alla durata della batteria con una singola ricarica. A circa 3 giorni dal rilascio del nuovo ...

OnePlus ha da poco aggiornato la fotocamera del 5T, dopo i miglioramenti un utente ha realizzato un confronto con Pixel 2

Whatsapp - arriva l'Ultimo aggiornamento per risolvere i problemi dei gruppi Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono attualmente le applicazioni più scaricate dagli utenti #Smartphone, ma non solo da quest'ultimi, anche da chi ha dispositivi mobili come tablet ed iPad. Infatti sono diventati uno dei mezzi preferiti per la comunicazione, soprattutto dai più giovani: sia #Whatsapp che #Telegram o Messenger di Facebook sono infatti utilizzati per lo scambio di messaggi vocali, diventati veri e propri sostituti delle ...

L'applicazione instant messaging per iOS e Android, Google Allo, è pronta per ricevere un nuovo aggiornamento sul Google Play Store

Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo update per il Samsung Galaxy Note 8 che porta con sé novità in ambito fotografico

Non sopportate i lunghi messaggi vocali dei vostri amici? Andrà peggio - dopo l'Ultimo aggiornamento di WhatsApp : Non sopportate i lunghissimi messaggi vocali dei vostri amici su WhatsApp? Da oggi, probabilmente, andrà peggio. Con l'ultimo aggiornamento, disponibile al momento solo per iOs, la popolare app di messaggistica ha introdotto la possibilità di registrare note vocali senza tener premuto il tasto del microfono.Una vera e propria rivoluzione per qualcuno, una condanna per tutti gli altri. Per iniziare a registrare in totale ...

Whatsapp - l'Ultimo aggiornamento 2.17.81 porta una grande novità - ecco quale Video : Se provaste a fare un sondaggio ad un campione di persone prese a caso, utilizzatori di smartphone, [Video]e gli chiedeste quale sistema di comunicazione utilizzano maggiormente per parlare con famiglia, parenti ed amici, probabile la maggior parte risponderebbe #Whatsapp. E sì, perché il sistema di messaggistica istantanea oramai è diventato di uso comune, non solo i giovani ma anche molti adulti. La comodita' di scambiarsi messaggi scritti, ma ...

Ultimo passaggio Nexus 5X - 6P - Pixel e Pixel 2 per l’aggiornamento Oreo 8.1 : download beta finale : Buone nuove per Nexus 5X, 6P, Pixel e Pixel 2 dato l'avvio del roll-out di una più recente developer preview dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, l'ultima prima del rilascio della versione finale, che a questo punto non dovrebbe tardare troppo ad arrivare. La release si è fatta carico di una serie di correzioni ed importanti aggiunte software: sono state integrate alcune ottimizzazioni relativamente ad Android Go ed alle API Neural ...